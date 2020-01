Atado de manos, el Pulpo Lencina se bajó y no será técnico de Deportivo Roca

Crónica de una salida anunciada para un entrenador que ni siquiera alcanzó a debutar. Consecuencia lógica de un proceso cargado de desprolijidades que murió antes de empezar y que nadie sabe con certeza cúando y cómo renacerá.



¿Podrá el fútbol de Deportivo Roca volver a tiempo de la improvisación y que ya le costó quedarse sin Jorge Lencina? ¿Qué piensa hacer el Naranja respecto al Regional Amateur, el primer torneo que debe afrontar luego del descenso y que debería ser prioridad para volver al Federal A?

A una semana del comienzo de la pretemporada pautada para el 2 de enero, comenzaron los problemas para el Depo. El Pulpo Lencina, el técnico que los directivos eligieron para comenzarar el camino del retorno, se enteraba que Héctor Castro había sido dado de baja. Pachorra, que ya había sido anunciado como refuerzo por el club, había sido pedido especialmente por el DT, quien ya lo había tenido bajo su mando en Boxing (RG) la temporada pasada.



Lencina se enteró por el jugador y no por los dirigentes de la baja y pidió explicaciones. “Les mandé un mensaje y todavía no me contestaron”, le confió el Pulpo a Río Negro el domingo 29 de diciembre último. La situación comenzaba a quedarse sin retorno.

El silencio de los directivos del Depo no eran de buena señal. El Año Nuevo pasó sin novedades, la pretemporada pautada para el jueves 2 no comenzó claro está, hubo una comunicación recién el sábado y este domingo el Pulpo tomó una decisión.

“El presidente del club (Gustavo López) me dijo que sólo iban a poder contratar un sólo refuerzo. Yo le pedí cinco porque en el actual plantel que jugó la liga hay apenas 16 jugadores. Además el único que yo le pedí (Castro), lo bajaron sin consultarme. Es todo muy desprolijo, así no puedo asumir”, afirmó Lencina a este medio.



“Me pidieron primero que arrancara el jueves próximo con la pretemporada y cuando le pregunté por los refuerzos, me dijeron que podían traer uno. Nosotros ya habíamos hablado de cuáles eran las necesidades del equipo, incluso me reuní con Diego (Napolitano, DT de la primera local) y coincidimos en todo. Sí o sí debíamos tener un plantel más largo”, contó Lencina sobre el tema que ya había sido hablado.

La idea del entrenador fue desde un principio pelear el torneo que comienza el 2 de febrero. “Si no me van a traer a nadie, ¿para qué voy a ir a dirigir yo? Uno tiene que pelear con sus propias armas, con los elementos que elija, aún mínimamente. Si me va mal, que sea con los que uno piensa que puede llegar a pelear el torneo”.

“Cuando salís a la cancha la gente se olvida que no hay refuerzos y los que juegan son todos chicos. Te van a pedir ascender...” Lencina tiene bien en claro cuáles serán las exigencias para el plantel del Depo que juegue el Regional Amateur.



“ Les agradecí y avisé que me bajaba. El tema no es económico, yo arreglé enseguida lo mío. Todo lo que vino después fue muy desprolijo. En el poco tiempo que tengo de carrera como técnico, estoy acostumbrado que las cosas se hagan de otra manera. Se dilató mucho todo y esto a mí en lo profesional me perjudica. Ya están la mayoría de los clubes armados y yo me quedó sin trabajo”, se lamentó el técnico.

“Desconozco por qué se dio esta situación. En otros clubes que he trabajado y que no tienen la trayectoria de Deportivo Roca, se han manejado de otra manera. Estaba entusiasmado porque se trata de un club grande y para mí era una oportunidad para demostrar mi trabajo. Pero con este manejo es imposible”, sentenció Lencina.