Ataque al diario: silenciar y amedrentar

El ataque violento al Diario Río Negro me trajo a la memoria los tiempos más tristes del pasado argentino. Silenciar y amedrentar a la prensa es imperativo para ciertos grupos de poder. Mi abuelo fue desaparecido por la Policía Secreta a principios de 1953, sufrió apremios y devuelto a los meses. Tenía un semanario en Punta Alta y no aceptó las sugerencias del gobierno. Como el papel de diario era importado, no se lo entregaban. Quemaron iglesias y otras instituciones que no se alinearon con el gobierno de ese momento. Así comienza la intolerancia, así empezó el nazismo, recuerden la noche de los cristales en Alemania.

Atentamente.

Jorge Alfredo Guido

DNI 4.548.075