Cómo hacer bolitas saludables de chocolate y palta: rápidas, económicas y sin horno
Cada vez más elegidas en las cocinas familiares, estas bolitas saludables ofrecen una alternativa rica y fácil frente a los productos industrializados.
Una receta simple, económica y con ingredientes fáciles de conseguir empieza a ganar lugar en las cocinas familiares, las bolitas saludables de chocolate y palta. La propuesta combina sabor dulce con un perfil más nutritivo y se presenta como alternativa para quienes buscan opciones caseras, rápidas y con menos azúcar.
Ingredientes básicos
- 1 palta madura
- 1 banana bien madura
- 2 a 3 cucharadas de cacao amargo
- 1 taza de avena tradicional
- Miel (opcional, a gusto)
Paso a paso
- Pisar la palta y la banana hasta lograr una pasta homogénea.
- Agregar el cacao y mezclar bien.
- Incorporar la avena de a poco, hasta obtener una masa que permita formar bolitas.
- Probar la mezcla y, si hace falta, sumar miel para endulzar.
- Formar pequeñas bolitas con las manos.
- Llevar a la heladera para que tomen consistencia, o consumir en el momento si se prefiere una textura más cremosa.
Variantes y consejos
- Si la banana está muy madura, puede reemplazar completamente el uso de miel.
- La cantidad de avena dependerá de la humedad de la palta: algunas variedades requieren más para lograr firmeza.
- Se puede sumar ralladura de naranja para aportar un toque cítrico.
Este tipo de preparaciones refleja una tendencia creciente, recetas simples, caseras y con ingredientes naturales. Sin necesidad de cocción y en pocos minutos, estas bolitas se convierten en una opción práctica para toda la familia.
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