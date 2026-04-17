Cómo hacer bolitas saludables de chocolate y palta: rápidas, económicas y sin horno

Una receta simple, económica y con ingredientes fáciles de conseguir empieza a ganar lugar en las cocinas familiares, las bolitas saludables de chocolate y palta. La propuesta combina sabor dulce con un perfil más nutritivo y se presenta como alternativa para quienes buscan opciones caseras, rápidas y con menos azúcar.

Ingredientes básicos

1 palta madura

1 banana bien madura

2 a 3 cucharadas de cacao amargo

1 taza de avena tradicional

Miel (opcional, a gusto)

Paso a paso

Pisar la palta y la banana hasta lograr una pasta homogénea.

Agregar el cacao y mezclar bien.

Incorporar la avena de a poco, hasta obtener una masa que permita formar bolitas.

Probar la mezcla y, si hace falta, sumar miel para endulzar.

Formar pequeñas bolitas con las manos.

Llevar a la heladera para que tomen consistencia, o consumir en el momento si se prefiere una textura más cremosa.

Variantes y consejos

Si la banana está muy madura, puede reemplazar completamente el uso de miel.

La cantidad de avena dependerá de la humedad de la palta: algunas variedades requieren más para lograr firmeza.

Se puede sumar ralladura de naranja para aportar un toque cítrico.

Este tipo de preparaciones refleja una tendencia creciente, recetas simples, caseras y con ingredientes naturales. Sin necesidad de cocción y en pocos minutos, estas bolitas se convierten en una opción práctica para toda la familia.