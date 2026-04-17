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Cómo hacer bolitas saludables de chocolate y palta: rápidas, económicas y sin horno

Cada vez más elegidas en las cocinas familiares, estas bolitas saludables ofrecen una alternativa rica y fácil frente a los productos industrializados.

Redacción

Por Redacción

Bolitas saludables de chocolate y palta. Foto: ilustrativa.

Bolitas saludables de chocolate y palta. Foto: ilustrativa.

Una receta simple, económica y con ingredientes fáciles de conseguir empieza a ganar lugar en las cocinas familiares, las bolitas saludables de chocolate y palta. La propuesta combina sabor dulce con un perfil más nutritivo y se presenta como alternativa para quienes buscan opciones caseras, rápidas y con menos azúcar.

Ingredientes básicos

  • 1 palta madura
  • 1 banana bien madura
  • 2 a 3 cucharadas de cacao amargo
  • 1 taza de avena tradicional
  • Miel (opcional, a gusto)

Paso a paso

  • Pisar la palta y la banana hasta lograr una pasta homogénea.
  • Agregar el cacao y mezclar bien.
  • Incorporar la avena de a poco, hasta obtener una masa que permita formar bolitas.
  • Probar la mezcla y, si hace falta, sumar miel para endulzar.
  • Formar pequeñas bolitas con las manos.
  • Llevar a la heladera para que tomen consistencia, o consumir en el momento si se prefiere una textura más cremosa.

Variantes y consejos

  • Si la banana está muy madura, puede reemplazar completamente el uso de miel.
  • La cantidad de avena dependerá de la humedad de la palta: algunas variedades requieren más para lograr firmeza.
  • Se puede sumar ralladura de naranja para aportar un toque cítrico.

Este tipo de preparaciones refleja una tendencia creciente, recetas simples, caseras y con ingredientes naturales. Sin necesidad de cocción y en pocos minutos, estas bolitas se convierten en una opción práctica para toda la familia.


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Una receta simple, económica y con ingredientes fáciles de conseguir empieza a ganar lugar en las cocinas familiares, las bolitas saludables de chocolate y palta. La propuesta combina sabor dulce con un perfil más nutritivo y se presenta como alternativa para quienes buscan opciones caseras, rápidas y con menos azúcar.

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