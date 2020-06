ATE protestó en el hospital Zatti por el bono para el sector de Salud

El hospital Zatti fue el epicentro en la capital rionegrina para la protesta que la Asociación de Trabajadores del Estado realizó en toda la provincia en reclamo del pago del bono que el gobierno nacional anunció meses atrás para los trabajadores de la Salud en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid 19.

La modalidad fue "darle la espalda" a los gobiernos "nacional y provincial en muestra del malestar creciente por el incumplimiento y la falta de claridad del pago del bono de 5000 pesos comprometido para el sector", indicaron mediante un comunicado".

"Como viene denunciando el sindicato reiteradamente, los trabajadores y trabajadoras de la salud no han visto materializado el pago del incentivo comprometido al inicio de la pandemia, hace ya casi tres meses. Desde que empezara la cuarentena han arriesgado sus vidas, ocupando los principales frentes de batalla para contener el avance del Covid 19. Sin embargo, toda la labor desarrollada no ha visto ningún tipo de reconocimiento, más allá de algunos aplausos que no alcanzan para sostener a las familias".

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, señaló al respecto que “esta jornada demostró el descontento y la desilusión generalizada en las y los estatales de la salud. Es incomprensible no solo la falta de pago, sino también la poca claridad de los mecanismos utilizados para la carga de datos, que al parecer dejaría a más de la mitad de trabajadores sin cobrar la compensación salarial”.

El sindicato "demandó al Ejecutivo Provincial que asuma un compromiso salarial solidario con los 7000 trabajadores estatales de salud para saldar el incumplimiento del Estado Nacional, para luego reclamar el reintegro de los saldos correspondientes".