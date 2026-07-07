La Libertad Avanza a un paso de obtener el reconocimiento de su sello en Río Negro

Autoridades y dirigentes de la LLA Río Negro acudieron a una audiencia judicial en pos del reconocimiento del partido en la provincia. Foto: Gentileza

La Libertad Avanza quedó a un paso de obtener el reconocimiento como partido provincial en Río Negro, luego de la audiencia que el viernes pasado convocó el Juzgado Electoral en el contexto del trámite que se inició meses atrás.

El partido del presidente Javier Milei el año pasado se abocó a su habilitación como partido de distrito en la órbita federal para poder competir con su sello en las elecciones nacionales de medio término y ahora la dirigencia liderada por el vicepresidente de la fuerza Damián Torres y el senador Enzo Fullone, se fijó el objetivo de lograr el sello para competir en la Provincia.

El trámite lo había iniciado la conducción anterior del partido y en el expediente de la Justicia Electoral aún figura como presidente Juan Ignacio Viñals, pero en realidad mantiene la titularidad de la fuerza la diputada nacional Lorena Villalverde, elegida para ese cargo hasta 2029.

Torres es el vicepresidente y apoderado del partido, quien el viernes asistió con Fullone, el legislador César Domínguez, entre otros dirigentes a la audiencia formal ante el Juzgado Electoral en Viedma y el grupo se tomó un fotografía en el acceso al Poder Judicial.

El vicepresidente indicó a Diario RÍO NEGRO que LLA ya cuenta con “el dictamen favorable de la fiscalía y no hubo oposición de otros partidos a su trámite de reconocimiento”, por lo que entiende que será inminente la habilitación.

Torres dijo que el juez pidió dos correcciones en la Carta Orgánica partidaria que fueron subsanadas, por lo que estima que “va a salir rápido” el reconocimiento.

El senador Fullone destacó el proceso formal de LLA: «La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones de la provincia y que busca terminar con el atraso de la vieja política, poniendo la gestión al servicio de los rionegrinos”, expresó anticipándose a la habilitación que resta formalizarse.

Las autoridades partidarias de LLA en Río Negro quedarán como hasta el momento, según confirmó el vicepresidente, con Villaverde como titular y el senador Fullone como tesorero.

Recientemente la fuerza sumó al diputado Aníbal Tortoriello que la semana pasada firmó su ficha de afiliación en la oficina de Fullone en Roca y se anotó para los potenciales candidatos a la gobernación.

Torres dijo que el partido formalmente debutaría en las elecciones para convencionales de Bariloche, que serán el próximo 1 de noviembre, para lo cual todavía no está definida la estrategia ni los nombres, pero anticipó que se buscará “perfiles profesionales” en pos del objetivo de la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

El partido Creo Río Negro mantiene su trámite de reconocimiento



Creo Río Negro, el partido del diputado Aníbal Tortoriello, quien recientemente se afilió a La Libertad Avanza, sigue su trámite de reconocimiento en la órbita provincial.

Al igual que LLA, la fuerza del cipoleño está en proceso de reconocimiento y según dijo el propio diputado continuará con esa misión como apoyo a la estructura mileista.

“Es una herramienta que va a estar plenamente a disposición de La Libertad Avanza y de las alianzas con partidos con los que tenemos una coincidencia total en la forma de hacer política pública”, respondió días atrás en una entrevista con este diario.

La fuerza no tiene al diputado entre sus autoridades de la junta promotora.

También están en trámite de reconocimiento provincial los partidos Republicanos Unidos, Igualdad y Partido Fe, según consta en los registros oficiales del Poder Judicial.