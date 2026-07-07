Necrológicas de hoy, martes 7 de julio de 2026

FIERRO, JUAN CARLOS Falleció en Neuquén el día 4 de Julio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

CRIVANI, JORGE GUILLERMO Falleció el 05/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Yanina Valeria Crivani, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.

ESCUDERO, MARIANA ELIZABETH Falleció en Plottier el día 5 de Julio a la edad de 21 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala de Bº Valentina Sur, fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.