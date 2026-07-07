Necrológicas de hoy, martes 7 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 7 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FIERRO, JUAN CARLOS
Falleció en Neuquén el día 4 de Julio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.
CRIVANI, JORGE GUILLERMO
Falleció el 05/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Yanina Valeria Crivani, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.
ESCUDERO, MARIANA ELIZABETH
Falleció en Plottier el día 5 de Julio a la edad de 21 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala de Bº Valentina Sur, fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.
OSES, ALFREDO ROBERTO
Falleció en Neuquen el día 6 de Julio a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 16:00hs. En el Cementerio Jardin Del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF.
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