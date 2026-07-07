El Tribunal Oral Federal de Neuquén tiene un nuevo integrante

El juez Pablo Matkovic juró ayer junto al presidente del Tribunal de Neuquén, Alejandro Cabral y el juez federal Alejandro Silva, de Roca. (gentileza)

El ex defensor público Pablo Matkovic asumió ayer en Tribunal Oral Federal, luego del juramento al que asistieron las principales autoridades políticas, universitarias y judiciales de la provincia. “Realmente es un gran valor, quedó primero en los concursos, conoce el fuero federal y es un profesional muy preparado”, destacó el presidente del TOF Neuquén, Alejandro Cabral, en declaraciones al DIARIO RIONEGRO.



Cabral era el único integrante del TOF Neuquén, luego de que se produjeron las jubilaciones de los vocales Marcelo Grosso (2020), Orlando Coscia (2023) y antes, Eugenio Krom.

También es el único juez de ejecución penal federal en Neuquén (con más de 500 internos) por lo que estimó que tras la asunción, analizará éste y otros aspectos sobre las nuevas tareas del flamante vocal.



Su asunción, “nos permitirá funcionar plenamente”, destacó Cabral.

Para los juicios, el tribunal se constituía con magistrados de otras jurisdicciones, como Roca o Bahía Blanca. “Fue complicado combinar agendas con otros tribunales para cada juicio”, recordó Cabral. Destacó que el nuevo código permite juicios con presidencias unipersonales, lo que agilizará la realización de más procesos con dos jueces en la jurisdicción.

Debido a su rol de defensor durante estos años, Matkovic no podrá integrar los tribunales de los juicios por delitos de lesa humanidad, ni la causa por la desaparición de Sergio Ávalos.

Expectativas por la definición del tercer integrante

«Esperemos que pronto se cubra la otra vacante», dijo Cabral. Consideró que con los concursos terminados, antes de fin de año el Senado de la Nación podría tratar los pliegos y designar al otro integrante que sigue vacante en el TOF Neuquén.

La expectativa estuvo centrada en que «se están moviendo los nombramientos que antes estaban estancados y el Poder Ejecutivo está enviando los nombres para las designaciones, por eso pienso que antes de fin de año podríamos tener al tercer integrante. Ojalá que este año, salga», manifestó.

Matkovic (45) fue designado a través del decreto nacional 509/2026, del 24 de junio. Se recibió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se desempeñaba como defensor federal y docente en la sede Comahue de la Universidad de Flores.

Durante su asunción destacó la importancia de “cumplir una función de servicio para Neuquén, para lo que necesita Neuquén, para lo que necesitamos para adelante y lo que estamos construyendo entre todos”. “Es un honor profesional aspirar a poder ejercer esta función que asumo con una enorme gratitud y plena conciencia de la responsabilidad que implica”, agregó.

Al evento asistieron las máximas autoridades políticas, incluyendo al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, el intendente capitalino, Mariano Gaido, legisladoras nacionales y provinciales, además de representantes académicos de la Universidad Nacional del Comahue y miembros de las magistraturas federal y provincial.