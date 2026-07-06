Alerta naranja por lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles 8: en dónde también esperan viento

La llegada del «río atmosférico» en Neuquén y Río Negro trae consigo una gran alerta meteorológico por lluvias para este miércoles 8 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional elevó el pronóstico a «naranja» para gran parte del territorio del norte de la Patagonia. En dónde también aguardan por viento.

Según detalló el organismo nacional, la alerta amarilla por lluvia significa posibles «lluvias persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Además, no se descarta la posibilidad de que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por su parte, la alerta naranja implica «lluvias fuertes y persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», indica el parte.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 8 de julio.

Alerta por lluvia en Río Negro este miércoles 8: los peores horarios

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia sólo durante la mañana de este miércoles son:

Este de El Cuy.

General Roca.

Después, están bajo alerta amarilla durante la mañana y tarde de este 8 de julio:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por su parte, estará bajo alerta amarilla desde la tarde hasta la noche:

Costa de San Antonio.

Asimismo, estarán bajo alerta amarilla por lluvia a partir de la mañana hasta la noche inclusive:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Luego, estarán bajo alerta naranja por lluvia desde la madrugada hasta el mediodía, y luego regirá alerta amarilla hasta que termine la tarde:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por último, estarán todo el día bajo alerta amarilla y cuyo peor horario será la mañana, que se elevará a naranja, las siguientes zonas:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por lluvia en Neuquén este miércoles 8: los detalles

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Por su parte, estarán bajo alerta amarilla durante la mañana y la tarde:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por su parte, estarán bajo alerta naranja por lluvia durante la madrugada, y luego regirá alerta amarilla desde la mañana hasta la tarde incluída:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Por último, estarán bajo alerta naranja desde la madrugada hasta la mañana inclusive, y luego toda la tarde regirá alerta amarilla:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Alerta por viento en Neuquén para este miércoles 8 de julio

Por último, el SMN emitió alerta amarilla por viento que provendrán desde el sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Las zonas bajo alerta únicamente en horas de la tarde son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por último, estarán bajo alerta desde la madrugada hasta la tarde inclusive:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.







