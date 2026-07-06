Renuncias en el Hospital Bouquet Roldán en Neuquén: qué dijeron los exdirectivos

Más de 30 jefaturas del hospital renunciaron en apoyo al equipo de conducción. Foto: Cecilia Maletti.

Casi cuarenta profesionales del hospital Bouquet Roldán ofrecieron su renuncia a las jefaturas en el nosocomio en respaldo al equipo de conducción quedó fuera de la dirección sanitaria en medio de un conflicto interno.



En una rueda de prensa, los profesionales agremiados en SiProSapune cuestionaron el alejamiento del personal concursado y aseguraron que el gobierno digitó ingresos profesionales. La conducción sanitaria de la provincia mantiene silencio ante el cruce de acusaciones de los gremios ATE y Siprosapune.

Según se comunicó , 38 jefaturas del hospital renunciaron en apoyo al equipo de conducción y denunciaron irregularidades por parte del Ministerio de Salud y del gremio ATE.

“Queremos la restitución de nuestra cúpula directiva, con nuestro administrador”, indicaron.

Tras el acto de renuncia de los jefes de servicios del Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, los ex directores Natalia Martín y Fernando Redivoy, explicaron los motivos de su salida de la conducción.

Renuncias en el Bouquet Roldán: los motivos

«Primordialmente el motivo es la falta del apoyo de los niveles superiores a la problemática que vivimos día a día en los hospitales«, sostuvo Redivoy.

En esa línea, hizo énfasis en cuatro situaciones, entre ellas «la remoción del administrador sin una denuncia escrita más allá de lo que denunciaba ATE en pasillos«.

Además, plantearon «la designación de la jefatura de pediatría, impuesta a través de otro ministerio en reunión con ATE». Aseguraron que se designó una pediatra que no había aprobado el concurso y que el mismo quedo inconcluso.

El tercer hecho que acusaron fue la lentitud en los sumarios por violencia que ya contaban con un dictamen de la oficina de violencia laboral.

«Y lo último que pasó fue, después de haber pedido por más de año y medio la obra de odontología, ahora que nosotros fuimos dados de baja en la dirección, se cita el ministerio a avanzar en la obra«, remarcó.

Aseguró que esta situación les dio a entender que su dirección era el impedimento para que las autoridades continuaran con la obra.

«El mensaje es que no importa el concurso, la capacidad la formación y el compromiso»

«Con estas prácticas el mensaje es que no importa el concurso, la capacidad la formación y el compromiso, sino que todo se termina rigiendo con presiones y amenazas«, resaltó Mariana Franco, secretaria general del Sindicato Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe).

Y agregó: «Instamos a las autoridades del Ministerio a que revean la situación, que sean más democráticos, que vuelvan los concursos transparentes y que así podamos trabajar con buenos equipos de trabajo«.

Por su parte, Viviana Soto, doctora y ex jefa médica del Bouquet Roldán, destacó: «Manifestamos nuestro total apoyo a nuestro equipo directivo. Los jefes queremos la restitución de nuestra cúpula directiva con nuestro administrador«, reiteró.