El Gobierno de Neuquén anunció al nuevo director del hospital Bouquet Roldán este lunes

El Ministerio de Salud de Neuquén oficializó este lunes el inicio de la gestión de José Antonio Portuguez al frente del Hospital Bouquet Roldán.

El nuevo director llega al cargo con el objetivo -según precisó provincia- de elevar la capacidad de resolución de los servicios y garantizar el acceso de la población a las prestaciones médicas necesarias.

Como primera medida en esta nueva etapa, el centro asistencial concretó el pasado jueves su primera transfusión sanguínea. Esta prestación se pudo realizar a través de una articulación técnica con el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en instalaciones contiguas al edificio del hospital, un servicio que hasta el momento no se encontraba operativo en la institución.

La dirección informó que el plan de trabajo se desarrollará en conjunto con la Región Sanitaria, el Ministerio de Salud y el SIEN. Entre las prioridades establecidas para el corto plazo, se encuentra el fortalecimiento de los servicios de odontología, rehabilitación respiratoria y fisiatría, mediante la ampliación de los espacios de atención y la incorporación de equipamiento técnico.

Desde la institución confirmaron que el hospital funciona con normalidad en todas sus áreas. En los próximos días, Portuguez iniciará una serie de encuentros con las jefaturas de cada servicio para evaluar la dinámica interna y definir la continuidad de los planes de trabajo existentes.

Dichas evaluaciones se llevarán a cabo en estricta línea con los objetivos planteados por el Plan Provincial de Salud, con el fin de potenciar el funcionamiento de los equipos de trabajo que integran el efector.

Renuncias en el Hospital Bouquet Roldán en Neuquén: qué dijeron los exdirectivos

Casi cuarenta profesionales del hospital Bouquet Roldán ofrecieron su renuncia a las jefaturas en el nosocomio en respaldo al equipo de conducción quedó fuera de la dirección sanitaria en medio de un conflicto interno.

En una rueda de prensa, los profesionales agremiados en SiProSapune cuestionaron el alejamiento del personal concursado y aseguraron que el gobierno digitó ingresos profesionales. La conducción sanitaria de la provincia mantiene silencio ante el cruce de acusaciones de los gremios ATE y Siprosapune.

Según se comunicó , 38 jefaturas del hospital renunciaron en apoyo al equipo de conducción y denunciaron irregularidades por parte del Ministerio de Salud y del gremio ATE.

“Queremos la restitución de nuestra cúpula directiva, con nuestro administrador”, indicaron.

Tras el acto de renuncia de los jefes de servicios del Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, los ex directores Natalia Martín y Fernando Redivoy, explicaron los motivos de su salida de la conducción.

Primordialmente el motivo es la falta del apoyo de los niveles superiores a la problemática que vivimos día a día en los hospitales«, sostuvo Redivoy.

En esa línea, hizo énfasis en cuatro situaciones, entre ellas «la remoción del administrador sin una denuncia escrita más allá de lo que denunciaba ATE en pasillos«.

Además, plantearon «la designación de la jefatura de pediatría, impuesta a través de otro ministerio en reunión con ATE». Aseguraron que se designó una pediatra que no había aprobado el concurso y que el mismo quedo inconcluso.

El tercer hecho que acusaron fue la lentitud en los sumarios por violencia que ya contaban con un dictamen de la oficina de violencia laboral.

«Y lo último que pasó fue, después de haber pedido por más de año y medio la obra de odontología, ahora que nosotros fuimos dados de baja en la dirección, se cita el ministerio a avanzar en la obra«, remarcó.

Aseguró que esta situación les dio a entender que su dirección era el impedimento para que las autoridades continuaran con la obra.

«Con estas prácticas el mensaje es que no importa el concurso, la capacidad la formación y el compromiso, sino que todo se termina rigiendo con presiones y amenazas«, resaltó Mariana Franco, secretaria general del Sindicato Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe).

Y agregó: «Instamos a las autoridades del Ministerio a que revean la situación, que sean más democráticos, que vuelvan los concursos transparentes y que así podamos trabajar con buenos equipos de trabajo«.

Por su parte, Viviana Soto, doctora y ex jefa médica del Bouquet Roldán, destacó: «Manifestamos nuestro total apoyo a nuestro equipo directivo. Los jefes queremos la restitución de nuestra cúpula directiva con nuestro administrador«, reiteró.