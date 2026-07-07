La espera terminó: el cerro Catedral abrió y la montaña recuperó su ritmo invernal

Dos brasileñas con antiparras enormes y trajes de nieve y gorros a tono, sumamente llamativos, posaban espalda con espalda para una fotografía que les tomaba una amiga. A pocos metros, tres niños hacían angelitos tirados en la nieve, muertos de risa. De pronto, el instructor de esquí los llamó: «¿No quieren hacer algo más divertido?». Sin perder un segundo, los chicos se levantaron, tomaron sus pequeños esquíes y lo rodearon para escuchar lo que tenía que decirles. Cerca de ese sector, una mujer intentaba caminar con extrema dificultad por la nieve y, su esposo no lograba ocultar su risa.

Con el anuncio de la apertura, el cerro Catedral se llenó de gente desde muy temprano en la mañana. Incluso, la plaza Catalina Reynal, pintada de blanco, concentró a chicos que se arrojaban bolas de nieve y a quienes intentaban dar sus primeros pasos en el esquí. Tampoco faltaron las bajadas en culipatín.

«Vinimos a Bariloche de vacaciones, es como un break del año», resumió Leonardo Carrano que viajó junto a un amigo que caminaba como podía en la nieve con los esquíes en alto tratando de no golpear a nadie. «La primera vez que vine fue en viaje de egresados y ahora lo arrastré a él que no conocía. Sacamos pasajes para esta época suponiendo que habría más nieve, pero con el retraso del invierno, la pegamos con la apertura», agregó.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Es la segunda vez que Mirella Ticona visita Bariloche, junto a su padre y su hermano. Se ubicaron en la fila con intenciones de sacar un ticket para ascender hasta el sector más alto habilitado del cerro. «Cuando vine en 21019 había nieve por todos lados, pero con este paisaje estamos más que contentos para jugar un rato», dijo la muchacha.

Sofía Sosa y Agustín Moreyra, de Montevideo, decidieron sacar el ticket para ingresar al Play Park, pero a lo largo de la espera en la fila no lograban dejar de mirar lo que sucedía al costado, en el sector habilitado donde cientos de personas intentaban esquiar. «Es nuestra primera vez en Bariloche. Allá en Uruguay el destino ya es bastante conocido; de modo que nos animamos a venir para conocer la nieve. No se si esperábamos tanto frío, pero nos vinimos preparados con ropa térmica. De todos modos, allá el frío es húmedo y se siente mucho más», dijo la mujer. Él aseguró que la idea «no es esquiar sino subir como peatón. Para nosotros es todo novedad, es una locura».

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

A seis días del inicio de julio, la empresa Catedral Alta Patagonia anunció la temporada de invierno con una apertura parcial de los medios de elevación. Habilitó la Telesilla Princesita que permite acceder a la pista Zorrito, a 1.138 metros de altura.

«Es una pista verde, amplia y de pendiente suave, ideal para quienes están dando sus primeros pasos en el esquí. También está operativo el sector Play Park, con los medios de arrastre Magic 1, 3 y 4, el principal espacio de aprendizaje del cerro, donde trabajan las escuelas de esquí acompañando a principiantes, familias y chicos en sus primeras experiencias en la nieve», explicó Débora Bustos Williams, del Catedral Alta Patagonia, al tiempo que aclaró que «como sucede cada temporada, la apertura de medios y pistas irá ampliándose progresivamente a medida que las condiciones de nieve lo permitan».

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

«Brasil quedó vacío»

Bariloche recibió el mes de julio con muchos turismo nacional, especialmente de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, pero también es notable el crecimiento del mercado brasileño. Ya en mayo, desde el Emprotur anunciaron que la ciudad recibiría un 15% más de brasileños para esta temporada de invierno, a través de un récord de la conectividad aérea directa entre Brasil y el aeropuerto local, y ya comienza a reflejarse.

De acuerdo a la información brindada por Aeropuertos 2000, solo este lunes arribaron 29 vuelos a Bariloche, de los cuales 5 proceden directamente de Brasil.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Paula Leca, de San Pablo, conoció la nieve el año pasado en Chile, junto a su esposo y sus dos pequeños hijos. Este año, fue el turno de Bariloche. «Ayer fuimos al cerro Bayo, en Villa La Angostura, donde hay mucha nieve y las crianzas aprendieron a esquiar. Hoy nos toca el Catedral y vemos que está lleno de brasileños. Todo el mundo está acá: Brasil debe estar vacío«, bromeó.

Fabián Gamba, de San Vicente en Santa Fe, tomaba mate con tres amigos en una fila. Ya estaban a muy pocos metros del ingreso del Play Park. «Vinimos con la familia para que los chicos jueguen con la nieve. Lo cierto es que encontramos todo tipo de precios, quizás menos de lo que imaginábamos en hospedaje y comida. Gastamos básicamente el presupuesto que habíamos manejado«, señaló. Uno de sus amigos acotó: «No pensamos esquiar porque no sabemos ni tenemos intenciones de aprender. La idea es no rompernos ningún huesito así que la idea es simplemente recorrer y disfrutar de estos paisajes».

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Ludmila, de La Plata, caminaba con recaudo por la nieve, cargando a su beba de un año a la que apenas se le veían los ojos. Su esposo y su hijo adolescente se tomaban fotografías, arrojándose bolas de nieve. «Vinimos para celebrar su primer añito y por elección del adolescente que quería nieve. Solo conocíamos Bariloche en verano. Es duro el frío pero nos vinimos preparados con capas y capas de ropa térmica«, comentó risueña Ludmila. Su esposo añadió que «la idea es subir y aprovechar la nieve a full para jugar. La subida nos sale 300 mil pesos a los tres, pero es una vez al año».

La fabricación de nieve técnica

Catedral Alta Patagonia cuenta con 40 cañones para fabricar nieve técnica, distribuidos en la base y en los sectores prioritarios de la montaña (especialmente en los sectores de aprendizaje y de mayor circulación).

«La nieve técnica se fabrica únicamente con agua y aire comprimido. No contiene ningún aditivo químico. Los cañones pulverizan agua en microgotas que, al combinarse con aire comprimido y con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, se transforman en pequeños cristales de nieve antes de llegar al suelo», detalló Bustos Williams.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Luego, las máquinas pisapistas distribuyen y compactan esa nieve para conformar una base «uniforme, segura y duradera». Sin embargo, los especialistas aclararon que no basta con que haga frío ya que para fabricar nieve, se requiere una combinación específica de temperatura, humedad y viento. «Por eso, monitoreamos permanentemente las condiciones meteorológicas y, cuando se presenta una ventana favorable, el sistema puede trabajar de manera continua durante toda la noche o varias horas seguidas para aprovechar al máximo ese momento«, expresó Bustos Williams.

Desde la empresa, entienden que «en un contexto donde el cambio climático representa un desafío para todos los centros de esquí del mundo, la nieve técnica dejó de ser solamente una herramienta operativa para convertirse en una herramienta estratégica».

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Cuánto cuesta un día en cerro Catedral

-El pase diario esquiador tiene un valor de 160.000 pesos y permite acceder a los medios habilitados durante la jornada.

-El pase diario peatón vale 90.000 pesos y permite el acceso a los medios habilitados (Telecabina Amancay y Telesilla Diente de Caballo).

-El estacionamiento en la base del cerro Catedral cuesta 70.000 pesos.

-Una hamburguesa clásica (con papas fritas) en el shopping cuesta 29.000 pesos; un sandwich de pollo, 32.000 pesos; uno de lomito, 35.000 pesos, una ensalada «de montaña», 33.000 pesos y una porción de tarta, 16.000 pesos.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Apertura de los medios

El horario de operación en el cerro Catedral es todos los días, de 9 a 16, sujeto a las condiciones climáticas y de nieve.

Los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de las pistas, los medios habilitados y las condiciones de nieve a través de la aplicación oficial del centro de esquí, disponible para dispositivos iOS y Android.