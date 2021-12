Aumentó la demanda de dosis de refuerzo en Neuquén

Ayer en la mañana el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, anunció que comenzaba a aplicar terceras dosis, con un intervalo de cuatro meses con la segunda, para mayores de 18 años. Con esta nueva medida, se incrementó la demanda de las aplicaciones: de 4.000 dosis diarias, ayer se dieron 7.100 en toda la provincia. Lo confirmó el director de Atención Primaria de la salud, Matías Neira en diálogo con Vos a Diario de RN RADIO.

«Al haber bajado el intervalo interdosis estamos cerca de las 160 mil personas que están en condiciones de recibir su refuerzo«, detalló Neira.

El criterio para determinar esta medida surgió a partir de la situación epidemiológica que está atravesando el país, «sobre todo en algunas provincias, que viene sucediendo de forma acumulada el aumento de casos», por lo que tratarán de «vacunar a la mayor cantidad de personas con el refuerzo en el menor tiempo posible para evitar las complicaciones y la saturación de la internación».

El funcionario señaló que es preocupante la circulación de las dos variantes de mayor contagio hasta ahora: la cepa Delta en Neuquén, y la Omicrón, que ya tiene el carácter de comunitaria en otras provincias. Por eso, «el objetivo es evitar las complicaciones en las personas que se contagien y no requieran internación».

Respecto a las primeras dosis, ya hay un total del 90% de la población vacunada. De esta población el 78% tiene esquema completo. La mayoría del 12% restante está en condiciones de recibir la segunda dosis. Sin embargo, muchos aún no lo hacen porque no se cumple el periodo interdosis. «Rondamos cerca de las 50 mil a 65 mil personas que están en condiciones y que no se han aplicado ese esquema», comentó.

Por otra parte, Neira aseguró que Neuquén se encuentra con «un buen stock de vacunas». A su vez, comentó que hace un año atrás, el 29 de diciembre de 2020, «recibimos 1800 dosis y hace menos de dos semanas recibimos 50 mil». Neuquén dispone de todas las vacunas adquiridas por Nación contra el Covid 19, «lo que nos permite desde mediados de octubre hacer vacunación libre a partir de los tres años«.

Los dispositivos de vacunación se encuentran abiertos todos los días, incluyendo fines de semana y feriados «con horarios amplios y diversos». Por lo que el funcionario expresó que las personas que se acerquen tengan paciencia en la demora: «Entiendo que a veces la espera puede generar un enojo, pero también hay que tener en cuenta que estamos vacunando todo el día y esa demora se puede resolver yendo en otro momento«.