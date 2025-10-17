SUSCRIBITE
Deportes Automovilismo

Colapinto finalizó 16°, por encima de Gasly en la práctica libre y se viene la clasificación Sprint en Estados Unidos

El piloto argentino volvió a la acción en la Fórmula 1 y terminó adelante de su compañero francés. Lando Norris fue quien se llevó el primer lugar en el ensayo del Gran Premio de Estados Unidos.

Redacción

Por Redacción

Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Fórmula 1 volvió a la acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que será la 19ª jornada del año, luego del triunfo de George Russell en Singapur y el 16º puesto del piloto argentino Franco Colapinto con el equipo de Alpine.

En el primer ensayo libre, el pilarense fue adaptándose al ritmo con el pasar de las vueltas. Tras un inicio complicado en el que llegó a situarse en el último lugar, sobre el cierre logró su mejor tiempo y terminó 16°, un puesto por encima de su compañero Pierre Gasly.

Lando Norris fue quien se quedó con el primer lugar de la práctica, con una marca de 1:33.294. El podio lo completaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri.

La primera actividad del GP estuvo accidentada en varias medidas. Sobre la media hora, una bandera roja por el desprendimiento de un elemento de uno de los monoplazas frenó la acción por unos minutos y luego, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron problemas con sus vehículos, que los forzaron a abandonar la sesión.

La FP1 fue la única práctica en el Gran Premio de Estados Unidos. De todos modos, la acción no terminó para Colapinto este viernes. A las 18:30 iniciará la clasificación para la carrera sprint, que se llevará a cabo este sábado a las 14.


Temas

Alpine

Estados Unidos

Franco Colapinto

Gran Premio

La Fórmula 1 volvió a la acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que será la 19ª jornada del año, luego del triunfo de George Russell en Singapur y el 16º puesto del piloto argentino Franco Colapinto con el equipo de Alpine.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios