Colapinto finalizó 16°, por encima de Gasly en la práctica libre y se viene la clasificación Sprint en Estados Unidos

Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Fórmula 1 volvió a la acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que será la 19ª jornada del año, luego del triunfo de George Russell en Singapur y el 16º puesto del piloto argentino Franco Colapinto con el equipo de Alpine.

En el primer ensayo libre, el pilarense fue adaptándose al ritmo con el pasar de las vueltas. Tras un inicio complicado en el que llegó a situarse en el último lugar, sobre el cierre logró su mejor tiempo y terminó 16°, un puesto por encima de su compañero Pierre Gasly.

Lo que le cuesta hacer esa curva mamita es el tronco de Tao Pai Paipic.twitter.com/ei7t1GlX5q — Alpinito 🧉🇦🇷 (@SoyAlpinito) October 17, 2025

Lando Norris fue quien se quedó con el primer lugar de la práctica, con una marca de 1:33.294. El podio lo completaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri.

La primera actividad del GP estuvo accidentada en varias medidas. Sobre la media hora, una bandera roja por el desprendimiento de un elemento de uno de los monoplazas frenó la acción por unos minutos y luego, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron problemas con sus vehículos, que los forzaron a abandonar la sesión.

La FP1 fue la única práctica en el Gran Premio de Estados Unidos. De todos modos, la acción no terminó para Colapinto este viernes. A las 18:30 iniciará la clasificación para la carrera sprint, que se llevará a cabo este sábado a las 14.