En el comienzo de la gira americana, seis escuderías modificarán sus diseños este fin de semana. Los equipos estrenarán decoraciones por diferentes motivos. Los detalles.

Los nuevos diseños de 12 autos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Estados Unidos

Desde el 17 al 19 de octubre se realizará el Gran Premio de Estados Unidos. La Fórmula 1 regresará a la acción en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Será el comienzo de la gira americana, que continuará en México, Brasil y finalizará en Las Vegas.

Para esta nueva etapa de la temporada, 6 escuderías modificarán sus diseños en sus monoplazas. Algunos equipos cambiaron las decoraciones por sus patrocinadores y otros por homenajes.

Una de estas escuderías será Alpine. El equipo de Franco Colapinto anunció que, para las carreras de Estados Unidos, México y Brasil, estará presente Mercado Libre en el alerón de sus dos monoplazas. Como en 2024 con Williams, el principal sponsor del argentino dirá presente en el auto en la gira americana.

Los nuevos diseños de McLaren, Williams, Racing Bulls, Hass y Aston Martin

McLaren estrenará una innovadora decoración «iridiscente» en el GP de Estados Unidos. El reciente equipo campeón de constructores tiene como principal sponsor a Google. Por este motivo, publicitará «Gemini«, la IA de la marca. Este diseño además se utilizará en el GP de México.

Williams optó por los recuerdos. Con un homenaje al monoplaza de la temporada 2002, los colores azul y blanco se apoderaron del auto como en aquel año con Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya como pilotos.

Racing Bulls presentó sus monoplazas, con un diseño de «patrón de tortuga ámbar y negro perlado«. Esto se debe a que el patrocinador Cash App lanzó una tarjeta de debito edición limitada tortuga.

La escudería Hass escogió un diseño basado en la bandera de Estados Unidos, con estrellas y franjas. Es el único equipo estadounidense hasta el próximo año, cuando Cadillac comience su aventura en la F1.

Aston Martin escogió una decoración en homenaje a la «ciencia invisible» de la Fórmula 1, explicaron desde la escudería. En el diseño, aparecen distintas fórmulas matemáticas sobre el alerón de los monoplazas.