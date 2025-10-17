Noche clásica en el PreFederal: Pacífico-Independiente y Roca-Del Progreso, por puntos vitales

Pacífico (14) vs. Independiente (15), esta noche a las 21:30 en el Viejo Ramírez, y Deportivo Roca (10) vs. Del Progreso (10), a las 22 en el Gimena Padín, serán dos de los grandes atractivos de la novena fecha del torneo PreFederal de básquet, que inició la recta final en la fase regular.

En una jornada que promete emociones, también habrá un gran duelo entre el otro líder, Centro Español (15), y Pérfora (13), que se verán las caras en El Templo de Plottier. Completarán Biguá (9) vs. Atlético Regina (10), en El Nido de Neuquén. Estos dos juegos serán a partir de las 21:30.

Esperadas revanchas en el Viejo Ramírez y el Gimena Padín

Luego de la gran victoria en el Ruca Che, hace un mes, el Rojo tendrá un duelo de mucho riesgo ante un Decano que está ante la gran posibilidad de alcanzarlo, pero también de desquitarse de la caída en suplementario en el gigante del barrio San Lorenzo. Los de Maxi Rubio están invictos en casa y tratarán de sostener esa fortaleza.

Los otros dos de punta, Gallegos y Verdes, también se sacarán chispas. El Torito ganó con mucha claridad en Plaza Huincul y el campeón buscará revancha ante los dirigidos por Patricio Denegri, que vienen de dejar el invicto en La Caldera.

El Depo y Del Progreso jugarán un derby clave. (Archivo Deportivo Roca)

En el resto del programa se cruzarán los cuatro de la zona baja de la tabla. En Roca, el Depo viene de ganar y Del Progreso buscará cortar la racha negativa; mientras que Biguá tocó fondo, pero se intentará aprovechar la localía ante un Albo que también viene de capa caída.

El Ascenso, con partidos que prometen

El PreFederal Ascenso tendrá esta noche actividad en Cipolletti y Vista Alegre. En Corpofrut, se verán las caras el Albinegro (8) y el líder-invicto Club Plottier (12), desde las 21:30; mientras que en el Poli, se verán las caras el local (6) con Cinco Saltos (8).

Lea Tapia es una de las figuas de Plottier. (Prensa Club Plottier)

La movida seguirá el domingo 19 con el partido entre Unión Alem Progresista (8) y Centenario (9), desde las 20:30. Y el miércoles 22 habrá tres partidos: Centenario vs. Cipolletti, Plottier vs. Vista Alegre y Cinco Saltos vs. Petrolero (10), todos a las 21:30.