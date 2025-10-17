En la previa del GP de Estados Unidos, el argentino habló sobre su progreso en la temporada y remarcó qué debe hacer para continuar en la escudería francesa el próximo año. Los detalles.

Franco Colapinto explicó qué es lo que necesita para seguir en Alpine en 2026

Este viernes comienza el Gran Premio de Estados Unidos. Desde el 17 al 19 de octubre, la Fórmula 1 se trasladará al Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Durante esta jornada habrá solo una práctica libre, ya que luego del entrenamiento se realizará la clasificación a la Sprint.

En la previa a este nuevo desafío, el argentino fue parte de la conferencia de prensa de la FIA. Allí, dio declaraciones junto al histórico Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Hass).

Franco Colapinto, junto a Fernando Alonso y Oliver Bearman.

El pilarense destacó el buen trabajo de los ingenieros: «Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos», advirtió.

Al consultarle sobre su continuidad en Alpine, Franco explicó qué necesita para continuar en la escudería francesa: «Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta«.

Además, el argentino contó las expectativas que tiene el equipo para 2026, cuando los monoplazas de Alpine tendrán el motor, caja y suspensiones de Mercedes: «Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido«, añadió.

Con respecto al tramo final de la temporada, Colapinto se vio esperanzado para las últimas seis carreras: «Se vienen carreras que podrían darnos algunas ventajas, y llegamos preparados para aprovechar las oportunidades«.

Para cerrar, los periodistas le preguntaron sobre la posibilidad de mudarse a la IndyCar: «»Me encanta ver IndyCar, pero no me veo pilotando allí a corto plazo; cuando sea más mayor, sí me encantaría probarlo», respondió Colapinto, despejando rápidamente los rumores sobre un cambio de categoría.

El GP de Estados Unidos tendrá Sprint

A lo largo de cada temporada de la Fórmula 1, se desarrollan 6 Sprint. Una de estas carreras será este fin de semana, donde se correrán un total de 19 vueltas. Este formato, que se estrenó en 2021, se basa en carreras más cortas que se realizan los sábados y entregan puntos para los mejores ocho pilotos.

Durante esta temporada, el único antecedente de Colapinto en este tipo de sesiones fue en Bélgica. Allí, finalizó en el 19° lugar. En el Circuito de Américas, el argentino tendrá una nueva oportunidad para buscar sus primeros puntos en 2025.

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre: (Horarios de Argentina)

Prácticas Libres 1 : 14.30

: 14.30 Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre: (Horarios de Argentina)

Sprint : 14

: 14 Clasificación para la carrera: 18

Domingo 19 de octubre: (Horarios de Argentina)