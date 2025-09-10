Colapinto y el guiño de Briatore que lo deja más cerca de su continuidad en Alpine

Franco Colapinto tuvo este miércoles un guiño por parte de Alpine para continuar como uno de los pilotos de la marca en la temporada 2026 de la Fórmula 1, más allá de las especulaciones de las últimas semanas.

Briatore se refirió a la continuidad de Colapinto en Alpine

Uno de los hombres fuertes del equipo francés, Flavio Briatore, afirmó en una entrevista a AFP que «el equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos».

En la antesala del Gran Premio de Italia, la escudería francesa difundió la firma de la extensión del contrato de Pierre Gasly, el piloto líder, hasta 2028.

Por el lado de Colapinto, habían arreciado las dudas cuando hace 15 días, en la previa del Gran Premio de Países Bajos, Briatore había mostrado su disconformismo por los resultados del pilarense: «No es lo que esperábamos», sentenció.

Sin embargo, luego del sólido 11° puesto que lo dejó en la puerta de los puntos y de haber superado a su compañero, Franco hizo cambiar de opinión al italiano, quien reconoció que había tenido su mejor actuación del año y confirmado una sostenida mejoría.

Briatore también se refirió a los motores Mercedes con los que contará Alpine la próxima temporada: «En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas», pero en las nueve competencias que restan para el cierre del año no se esperan mejoras en los monoplazas.

En tal sentido, el principal asesor de la marca reconoció que «sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6ª a la 17ª plaza», explicó Briatore.