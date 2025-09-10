El primer equipo de Claudio Úbeda en Boca ante la ausencia de Miguel Russo: el cambio que prepara

Esta miércoles, el cuerpo técnico de Boca comenzó a confeccionar el equipo titular para el duelo ante Rosario Central en Arroyito este domingo. Sin la presencia de Miguel Russo, Claudio Úbeda viene dirigiendo las prácticas y todo indica que estará a cargo de la formación para la visita al Canalla.

La principal novedad que tuvo en la práctica matutina fue el regreso de Alan Velasco, que ayer había terminado con una molestia muscular y encendió una señal de alarma. Sin embargo, el ex Independiente se recuperó, pudo trabajar a la par de sus compañeros y estará a disposición para el duelo en Rosario.

Si bien continúa como suplente de Carlos Palacios, quien viene mejorando su nivel, es una de las primeras alternativas que tiene el Xeneize en el banco de suplentes. Por eso, más allá de que no va desde el inicio, para el cuerpo técnico es una pieza muy importante.

Luego de su titularidad ante Racing, Velasco perdió su puesto en el equipo por el chileno e ingresó en los tres triunfos consecutivos. Además, anotó el tercer gol ante Independiente Rivadavia. Luego, tuvo pocos minutos ante Banfield y una mayor presencia contra Aldosivi por lo que, otra vez, dejó una buena imagen.

Otra buena noticia que recibió Úbeda fue el regreso de Marco Pellegrino, quien se recuperó del desgarro y se sumó a la par del grupo pensando en el viaje a Rosario.

Brey será el dueño en el arco de Boca

La lesión de Agustín Marchesín en el último minuto del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata obligó a Úbeda a apelar a una variante para el duelo ante el Canalla. En su lugar ingresará Leandro Brey, quien no es titular hace 229 días y tendrá la chance de demostrar que puede ser una alternativa en el arco.

Ese será el único cambio, ya que el otro titular lesionado era Marco Pellegrino, quien recién ahora está para volver. Por lo que su lugar lo continuará ocupando Ayrton Costa, que bien podría ganarse el puesto definitivamente.

De esta manera, el once estaría conformado por Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.