Doohan, el piloto al que reemplazó Colapinto en la F1, chocó en la Fórmula japonesa

Jack Doohan comenzó el 2025 como titular de Alpine y no cumplió con las expectativas. Tanto es así, que a partir de la séptima carrera del certamen su volante pasó a manos del argentino Franco Colapinto, quien no se bajó más del A525 e incluso extendió su contrato para manejar la nueva versión en 2026.

Desde ese momento comenzaron las desventuras para el australiano, quien continuó formando parte de la estructura de la escudería francesa e incluso estuvo en varios Grandes Premios deambulando por los boxes que antes lo tuvieron como protagonista. Su futuro no estaba nada claro hasta que surgió una nueva oportunidad: la Súper Fórmula japonesa, el campeonato de monoplazas más importante de la nación nipona.

El accidente de Jack Doohan en la Fórmula Japonesa

Por eso Doohan forma parte de los tests de la categoría que comenzaron este miércoles y se extenderán hasta el viernes, al mando de uno de los coches del equipo Kondo Racing, motorizado por Toyota, concretamente el auto número 3 que este año condujo Kenta Yamashita.

Sin embargo, las noticias no son buenas: Jack se estrelló durante los ensayos en el circuito de Suzuka, precisamente donde formó parte del último Gran Premio de Fórmula 1 y protagonizó un espectacular accidente durante las prácticas libres del viernes que literalmente dejó destrozado el Alpine que después heredó, ya maltrecho, Colapinto.

Afortunadamente en esta nueva colisión no hubo consecuencias de gravedad ni en la unidad ni en el físico del corredor de 22 años que sumó un tropiezo a su afán por redirigir su sendero profesional.