Colapinto no participó de los test de postemporada: ¿Por qué Alpine tomó esta decisión?

Este martes se realizó el clásico test de postemporada en la Fórmula 1. Como cada año después de la última carrera del calendario, las escuderías permanecieron en Abu Dhabi y llevaron adelante las pruebas dos días después del último Gran Premio de 2025.

En esta sesión, no estuvieron presentes todos los pilotos titulares. Por ejemplo, Franco Colapinto no participó por decisión de Alpine. Además, estuvieron ausentes Max Verstappen, Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso y Lance Stroll.

La decisión de la escudería francesa llamó la atención. Desde Alpine, escogieron que Pierre Gasly sea el piloto experimentado, junto a Kush Maini. Paul Aron, piloto de reserva, fue cedido a Sauber y participó de la sesión en este monoplaza.

Vale destacar que este test se realizó con los autos de 2025, y no participó Cadillac, ya que recién comenzará su actividad oficial en la categoría a partir del 1° de enero. Los protagonistas de esta prueba fueron los neumáticos Pirelli, que serán diferentes en la próxima temporada: seguirán siendo de 18 pulgadas, pero serán más estrechos, lo que ayudará a reducir el peso total del monoplaza.

Además, las escuderías pueden realizar diversas modificaciones en los autos para simular el rendimiento que esperan para sus monoplazas en 2026. Por ejemplo, Mercedes mostró el alerón delantero móvil, que formará parte de la aerodinámica activa en el próximo año.