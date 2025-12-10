Se sortearon las zonas del torneo Apertura y Clausura 2026 del futbol argentino

Este miércoles se sorteó las zonas del torneo Apertura y Clausura de 2026. A pesar de que todavía no se disputó la final entre Racing y Estudiantes, la AFA realizó el sorteo de los dos torneos que se disputarán el próximo año.

En la próxima temporada, el formato del futbol argentino será similar al de 2025. Los 30 equipos de Primera División se repartirán en dos zonas de 15 equipos. Cada club disputará 16 partidos en la primera ronda de cada torneo: 14 encuentros contra los rivales de su grupo, un clásico y un interzonal. Avanzarán a los playoffs los ocho primeros de cada grupo. Además, tendrá una gran importancia la tabla anual, que otorgará un título a quien se ubique en el primer puesto.

Boca integrará la zona A, al igual que en 2025. Además, estarán en esta zona Independiente, San Lorenzo, Estudiantes y Vélez, como grandes candidatos. Además, el Xeneize se medirá frente a Racing en el Interzonal. De esta forma, el club de la Ribera será el único equipo que jugará contra todos los grandes a lo largo del año.

Por otro lado, River será parte del grupo B, que estará compuesta por Racing, Rosario Central y Argentinos, como principales animadores. El equipo de Marcelo Gallardo se verá las caras contra Vélez en el Interzonal.

Además, ya se conocen las localías en el Superclásico. En el Apertura, el partido más importante del futbol argentino será en el Monumental. A su vez, en el Clausura se disputará en La Bombonera.

Las zonas del Apertura y Clausura

Zona A:

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Central Córdoba

Defensa

Vélez

Estudiantes

Platense

Gimnasia (Mendoza)

Lanús

Newells

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas

Belgrano

Estudiantes (Río Cuarto)

Tigre

Gimnasia (La Plata)

Argentinos

Independiente Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

Todos los partidos interzonales