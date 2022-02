El equipo de Mayweather se alista para debutar en la Nascar

Floyd Mayweather tendrá su propio equipo en la Nascar, que tendrá su primera prueba en las legendarias 500 Millas de Daytona. Gentileza.

Como todo lo que rodea al legendario Floyd Mayweather, su ingreso al mundo de la velocidad no podía ser de otra manera que a lo grande. Su equipo The Money Team Racing alistará un Chevrolet Cámaro Next Gen, el número 50 de Pit Viper. Su aparición se concretará en las 500 de Daytona.

Se trata de la primera fecha del certamen de la Nascar, ya que previo estará el estreno de la temporada con el Clash en el Los Ángeles Memorial Coliseum y posteriormente el Duel en el Daytona Speedway. El auto será conducido por Kaz Grala, joven piloto de 23 años que en la última edición de la mítica prueba finalizó en el lugar 28.

“Me encantan los autos rápidos y disfruto competir. Se que Nascar no será fácil, pero cualquier cosa fácil no merece la pena para mí. Este paso parece encajar perfectamente con la marca Mayweather”, sentenció el boxeador que se convirtió en empresario y tiene 50 victorias sin derrotas en su haber a lo largo de su campaña como pugilista.

Por el lado de Grala, reconoció que “es un honor estar detrás del volante de la inscripción de Floyd Mayweather en NASCAR. Es un momento realmente emocionante en nuestro deporte a medida que se globaliza y llega a nuevas audiencias”.

Kaz Grala fue el elegido para manejar el auto del equipo que armó Floyd Mayweather para participar en la Nascar. Gentileza.

“Sé que Floyd está en la Nascar para ganar y siento absolutamente que todos los involucrados en este programa son capaces de hacer que eso suceda. Sabemos que necesitaremos algún tiempo para crecer juntos como una nueva organización, pero no podría estar más emocionado de ser parte de la construcción de este equipo desde los cimientos”, agregó el joven nacido en Boston.