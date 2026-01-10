Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

El piloto Franco Colapinto tendrá este domingo 11 de enero su primer contacto oficial con la pista en 2026, cuando pilote por primera vez el A526 de Alpine. El argentino iniciará así su tercera temporada en la Fórmula 1, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly, en una jornada clave para comenzar a tomar ritmo y reducir la ansiedad de cara a un año determinante.

La actividad se desarrollará en el Circuito de Barcelona-Catalunya, a puertas cerradas, bajo el formato de Filming Day que establece el reglamento de la FIA.

En este tipo de eventos promocionales, los equipos pueden girar hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli y con la ECU oficial, sin que los tiempos tengan valor deportivo ni se revelen datos de rendimiento.

Además del Filming Day, Alpine también realizará un breve shakedown, una prueba técnica adicional que no puede superar los 15 kilómetros. En esta instancia, el A526 rodará con una decoración completamente negra, pensada para ocultar detalles aerodinámicos y estéticos, que recién se conocerán en la presentación oficial del monoplaza prevista para el 23 de enero.

Ese evento marcará el inicio formal de la pretemporada para Colapinto, que luego continuará con los ensayos privados de la Fórmula 1 en Barcelona, del 26 al 30 de enero.

Allí, el piloto argentino buscará afianzarse en el equipo, sumar kilómetros valiosos y empezar a construir un 2026 en el que Alpine apuesta a dar un salto de rendimiento tras una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas.

