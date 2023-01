El Rally Neuquino se alista para su nuevo certamen después de cumplir el mejor

Bruno Campos trabaja en el armando del nuevo certamen del Rally Neuquino, que disputará la primera fecha entre el 10 y 12 de marzo en Aluminé. Gentileza.

Después de anunciar que entre el 10 y 12 de marzo con el Rally de Aluminé comenzará el certamen neuquino, Bruno Campos, quien es el presidente de Appryn-Sur, no dudó en afirmar que “será difícil superar lo de la pasada edición, pero no hay dudas que lo vamos a intentar porque queremos ser una referencia en Argentina”.

En el pasado certamen el Rally Neuquino tuvo un promedio muy importante de participantes, completó nueve fechas, entre las que recuperó varios clásicos, que con seguridad se mantendrán a futuro, al margen de sumar otras plazas.

“En cada certamen mostramos un progreso, con una tremenda convocatoria que superó hasta nuestros cálculos más optimistas. El 2022 fue el mejor año que tuvo Appryn-Sur, estamos bien calificados a nivel nacional, como lo destacaron los representantes de la CDA en el último congreso de federaciones”, reconoció Campos.

El dirigente lleva 15 años al frente de la entidad que agrupa a los pilotos y navegantes, con siete ciclos cumplidos y muchos desafíos por delante, como por caso recuperar la plaza de Rincón de los Sauces, donde Appryn-Sur organizó la primera prueba de su historia.

Casi sin descanso, la comisión directiva de Appryn-Sur liderara por Campos trabaja con anticipación para definir todas fechas del certamen, porque “es indispensable para que los participantes se puedan organizar, porque casi todos trabajan y necesitan organizarse para estar en las pruebas”.

Campos destacó que “el año anterior recuperamos tres fechas para el Rally Neuquino, que seguirán. El nuevo certamen comenzará en Aluminé, con más de 100 kilómetros de recorrido y puntaje doble. En mayo creo que vamos a estar en Rincón de los Sauces, otro desafío de la entidad”.

Agregó que “el objetivo es un certamen de nueve fechas, aunque podrían ser diez para responder a la demanda que tenemos y como proyecto está en carpeta un masters, el propio vicegobernador neuquino Marcos Koopmann, quien nos dio su apoyo incondicional, está entusiasmado con esta posibilidad”.

Acerca de las categorías que participarán del certamen, Campos comentó que “habrá algunos ajustes técnicos, pero no habrá modificaiones en cuanto a las divisiones, salvo que se sume la Súper R, que hasta el momento estuvo como invitada, si suman cinco participantes”.

Campos no eludió la pregunta acerca de si no habrá superposición de fechas con el Rally Regional y destacó que “nuestra postura es evitar encimarnos las pruebas, porque si no se perjudican los participantes y los equipos. Se pueden armar los certámenes sin pisarnos, está claro que queremos lo mejor para la categoría”.