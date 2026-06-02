Video: así fueron los primeros minutos del voraz incendio que arrasó con el depósito de La Anónima en Cipolletti

El caos se desató en la ciudad de Cipolletti cuando cerca de las 3 de la madrugada, la alarma de incendio del depósito de La Anónima se activó y avisó el inicio de un foco que en breve minutos, arrasó con todo a su paso. En su día, los Bomberos Voluntarios locales tuvieron que arribar a sus camiones y movilizarse para hacer frente al fuego, un trabajo que duró intensas horas y requiso un enorme operativo.

Cómo fueron los primeros minutos del incendio en La Anónima

A media mañana se fueron revelando las primeras imágenes de cómo fueron los primeros minutos del incendio voraz. Las tomas, capturadas por los propios empleados, muestran una densa nube de humo que fue invadiendo de a poco el lugar donde se depositaba la mercadería.

Al activarse la alarma y detectar el humo, los operarios dieron aviso inmediato a los Bomberos y mientras esperaban su arribo, intentaron con mangueras tratar de apagar el foco. Sin embargo, el fuego no les dio tregua y avanzó con rapidez sobre aquellos materiales inflamables. Para no poner en peligro su vida, los trabajadores no tuvieron más opción que abandonar el depósito.

Foto: Municipalidad de Cipolletti

A los pocos minutos arribaron las dotaciones que se encargaron de desplegar un operativo de cercado para contener el avance de las llamas. Lamentablemente, el hecho provocó pérdidas totales, el colapso de la estructura y obligó a un despliegue de emergencia con ayuda de dotaciones de Bomberos de otras localidades del Alto Valle.

El humo negro proveniente del edificio llegó a observarse desde Neuquén y Fernández Oro. Recién a media mañana se confirmó que el incendio se logró contener, pero hasta el mediodía continuaban las tareas de las dotaciones ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito que podrían reactivar los focos. Por el momento, se desconoce cuál fue la causa del incendio.

El supermercado La Anónima emitió un comunicado en el que confirmó que afortunadamente, no se registraron heridos: «Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva realizada de manera inmediata, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, debiendo lamentarse únicamente daños materiales de consideración en las instalaciones afectadas».