Rolando Figueroa en España: dijo que Neuquén «no quiere ser la cantera del mundo» y dio datos del GNL

Con el objetivo de ofrecer las oportunidades de Vaca Muerta y Neuquén a inversores extranjeros, el gobernador Rolando Figueroa se trasladó esta semana a España junto a miembros de su gabinete y, en un encuentro realizado en Madrid, dijo que el objetivo «no es ser la cantera del mundo».

La visita del mandatario neuquino comenzó ayer, cuando participó de una reunión con representantes de los sectores energético, turístico y financiero del país europeo.

Allí, destacó el presente que vive la provincia y aseguró que «se generaron las condiciones para la llegada de inversiones». Dijo que la Argentina, a partir de Vaca Muerta, «cambió el paradigma de la escasez de gas y petróleo», viviendo en el presente un momento de «abundancia» en materia de energia e hidrocarburos.

Crecer «en conjunto» con el mundo: el planteo Figueroa en España

La agenda de Figueroa en España continuó este martes, con una visita en Casa América de Madrid.

Al tomar la palabra dijo que la meta de su gobierno es crecer «en conjunto» con Europa y no convertirse «en la cantera del mundo». «Que el mundo sepa que podemos relacionarnos de otra manera», señaló.

La presentación tuvo lugar en una jornada titulada «Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe», organizado entre CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Cariba y el Real Instituto Elcano.

Acompañado por Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano; y Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, entre otros funcionarios, afirmó: “Queremos crecer con ustedes, generar valor agregado, tomar conocimiento y formalizar el empleo”.

Resaltó que la integración «es uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo de Neuquén» y mencionó el trabajo conjunto con Río Negro para conformar «un hub exportador en la Norpatagonia».

También se refirió al vínculo con Chile y la posibilidad de concretar nuevas alternativas de abastecimiento para Brasil, a partir de «la reversión de los gasoductos que permitió aprovechar el cambio de escenario generado por el declino irreversible de los yacimientos bolivianos».

Expectativas por el GNL

Sobre al GNL, dijo que a fines del próximo año debería comenzar la exportación desde la costa patagónica, iniciativa que, según adelantó, ya tiene más del 60% de la producción comprometida con compradores de Alemania.

“El objetivo es construir una asociación de beneficio mutuo que permita complementar los recursos energéticos de América Latina con la experiencia, el conocimiento, la estabilidad institucional y las capacidades tecnológicas de Europa”, indicó el mandatario.

Figueroa aseguró también que Neuquén puede convertirse en un proveedor relevante para mercados como el español, que actualmente importa grandes volúmenes de gas desde Estados Unidos y Argelia.

“La expectativa es contribuir a la seguridad energética europea a través de exportaciones crecientes de GNL desde la Patagonia”, afirmó.

Si bien la continuidad de su agenda en España no fue precisada, el mandatario retornaría, al menos, el día sábado a la provincia, donde tiene previstas nuevas actividades.