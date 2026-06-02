Río Negro tiene aval legislativo para adherir al Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones

La comisión Plenaria de la Legislatura de Río Negro respaldó por mayoría el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la adhesión «en todos sus términos» al Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI) creado recientemente por la Ley Nacional N° 27802 de Modernización Laboral y reglamentado por el Decreto 242/2026.

En los fundamentos del proyecto presentado ante el Parlamento con Acuerdo General de Ministros se indica que el régimen «es un esquema de promoción fiscal de alcance nacional diseñado específicamente para dinamizar la inversión productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), complementando el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que ya se encontraba vigente».

Se destaca que «sus beneficios más relevantes – la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA – son de naturaleza nacional y no pueden ser otorgados ni replicados por la provincia» pero se complementa con «los beneficios fiscales provinciales de la Ley N° 5.766 – que son en términos generales más amplios y generosos que los complementarios que el propio RIMI prevé» porque «brinda a las MiPyMEs rionegrinas una combinación superadora: los incentivos fiscales nacionales del RIMI más el robusto paquete de exenciones, estabilidad fiscal, bono fiscal y demás beneficios del régimen provincial».

La iniciativa remarca que «no facilitar ese acceso combinado implicaría dejar a las MiPyMEs rionegrinas en desventaja respecto de aquellas radicadas en provincias que sí articulen ambos regímenes de manera eficiente».

La propuesta fue presentada ante la comisión por el secretario de Inversión Pública y Coordinación de la Unidad de Financiamiento Productivo, Martín Lamot; el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri; y por el director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias.

El respaldo fue brindado por los bloques de Juntos Somos Río Negro, PRO Unión Repubicana, la Unión Cívica Radical, la CC-ARI Cambiemos y Primero Río Negro; mientras que Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro solicitaron 48 horas para una definición.

Los principales beneficios de la Ley provincial 5766

Exenciones fiscales: Reducción o exención de tributos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos) por hasta 15 años.

Estabilidad fiscal: Garantía de que no se crearán ni aumentarán impuestos provinciales durante un plazo de hasta 10 años.

Bono fiscal: Otorgamiento de un bono transferible de hasta el 20% de la inversión realizada, que puede ascender al 40% para proyectos liderados por mujeres.Acceso a tierras: Facilidades para la concesión o adjudicación de terrenos en parques industriales o zonas estratégicas.

Actividades y empresas alcanzadas

Aplica a MiPyMEs que presenten proyectos de inversión destinados a:

Trasladar sus operaciones a la provincia.

Radicarse en parques industriales.

Ampliar su capacidad operativa de producción en al menos un 50%.