Lengua y Literatura: docentes reivindicaron el valor de la palabra en tiempos de alfabetización y pantallas

Docentes de distintos puntos de Río Negro y provincias vecinas participaron de las Primeras Jornadas de Lengua y Literatura realizadas en el IFDC de Villa Regina, un espacio de reflexión sobre alfabetización, lectura, escritura y formación docente en tiempos de transformación digital. Foto gentileza.

Más de 300 de docentes de Río Negro se reunieron en Villa Regina para reflexionar sobre una pregunta fundamental: cómo enseñar Lengua y Literatura en las escuelas del presente. Los debates sobre la crisis educativa, los resultados de las evaluaciones y los desafíos de la alfabetización ocupan un lugar central en la agenda pública,

Los días 14 y 15 de mayo, el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Regina fue sede de las Primeras Jornadas de Lengua y Literatura de Río Negro, bajo el lema “La enseñanza de la Lengua y la Literatura en la escuela. Desafíos alfabetizadores, didácticos y políticos”. El encuentro convocó a docentes de distintos niveles educativos de toda la provincia y también de jurisdicciones vecinas.

La palabra como herramienta para comprender el mundo

En un contexto atravesado por la expansión de las tecnologías digitales, la circulación permanente de información y las dificultades crecientes en los procesos de lectura y escritura, las jornadas buscaron poner en valor el papel de la Lengua y la Literatura como herramientas fundamentales para la formación ciudadana.

Lejos de limitarse a la enseñanza de contenidos específicos, el campo de la Lengua y la Literatura aparece hoy asociado a capacidades esenciales: comprender textos complejos, argumentar, interpretar discursos, construir pensamiento crítico y participar de manera activa en la vida social.

Durante las dos jornadas se compartieron experiencias pedagógicas, investigaciones y propuestas de enseñanza vinculadas con la alfabetización académica, los enfoques gramaticales, la lectura literaria y la producción de diversos géneros discursivos.

Debates para una escuela en transformación

Las actividades incluyeron exposiciones y talleres a cargo de especialistas reconocidos, entre ellos la doctora en Lingüística Mabel Giammatteo y el doctor Facundo Nieto, referente en didáctica de la literatura y estudios vinculados a la Educación Sexual Integral.

Los intercambios permitieron analizar los cambios que atraviesan las prácticas de lectura y escritura en la actualidad y los desafíos que estos procesos plantean para la formación docente.

Los organizadores destacaron que la enseñanza de la Lengua y la Literatura no puede pensarse por fuera de los procesos históricos, políticos y culturales que atraviesan al sistema educativo.

En ese sentido, la digitalización, la globalización y las nuevas formas de producción y circulación de conocimientos fueron algunos de los ejes presentes en las discusiones, junto con la necesidad de fortalecer las prácticas alfabetizadoras en todos los niveles educativos.

Un homenaje a Ángela Di Tullio

La apertura de las jornadas estuvo atravesada por una profunda emoción. El encuentro fue dedicado a la lingüista Ángela Di Tullio, fallecida el día previo al inicio de las actividades.

Reconocida como una de las figuras más importantes de la lingüística argentina, Di Tullio fue profesora de la Universidad Nacional del Comahue durante décadas y formó a generaciones de docentes e investigadores. Sus libros continúan siendo material de referencia en profesorados y carreras universitarias vinculadas con los estudios del lenguaje.

Para muchos de los participantes, el homenaje tuvo además un carácter personal: estuvieron presentes estudiantes de la académica y reconocieron en su obra una influencia decisiva en sus trayectorias profesionales.

Una apuesta de la educación pública

Desde la organización destacaron que las jornadas surgieron como una iniciativa impulsada por docentes y estudiantes del IFDC de Villa Regina y que lograron concretarse gracias al trabajo colectivo de la comunidad educativa.

En medio de las dificultades que atraviesa el sistema educativo, el encuentro dejó una señal de vitalidad: la existencia de espacios de formación, intercambio y producción de conocimiento que siguen apostando por la escuela pública y por el valor de la enseñanza.

La convocatoria, la participación de especialistas y el intercambio de experiencias confirmaron que la lectura, la escritura y la literatura continúan ocupando un lugar estratégico en la formación de las nuevas generaciones, incluso en una época dominada por las pantallas y las transformaciones tecnológicas.