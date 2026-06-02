Temporada de ballenas: cuánto sale vivir uno de los espectáculos más impactantes de la Patagonia

Cada año, más de 2.200 ballenas francas australes llegan a las aguas de Península Valdés para reproducirse y criar a sus ballenatos, convirtiendo a la región en uno de los mejores lugares del mundo para observarlas.

Para quienes aman el mar, hay una señal que marca el inicio del invierno patagónico mucho antes de que lleguen las primeras nevadas: el regreso de las ballenas francas australes al Golfo Nuevo. Los primeros ejemplares ya comenzaron a aparecer frente a las costas de Chubut y el 9 de junio se dará inicio de la temporada de avistajes embarcados desde Puerto Pirámides, el único pueblo de Península Valdés y uno de los destinos argentinos que busca un lugar entre los Best Tourism Villages 2026.

Desde allí parten las excursiones que permiten navegar entre estos gigantes del océano y contemplarlos en su ambiente natural, a una distancia cuidadosamente regulada para proteger tanto a los animales como a los visitantes.

A pocos kilómetros de Puerto Madryn, las aguas de El Doradillo vuelven a ofrecer una postal difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Allí, las ballenas se acercan a escasos metros de la costa para descansar, socializar o acompañar a sus crías. Desde la playa de canto rodado, sin necesidad de embarcarse ni pagar una entrada, es posible observar soplidos, colas y lomos emergiendo frente al horizonte, en un espectáculo que parece desafiar toda lógica.

El Doradillo ofrece una de las experiencias más extraordinarias de la Patagonia: observar ballenas a pocos metros de la costa y de manera completamente gratuita.

Cada año, más de 2.200 ballenas francas australes llegan a esta porción de la Patagonia para reproducirse y criar a sus ballenatos. Madres con sus crías, grupos en cortejo y ejemplares adultos convierten al Golfo Nuevo en una inmensa sala de maternidad natural. La temporada se extiende hasta diciembre y ofrece escenarios distintos a medida que avanzan los meses, desde los primeros arribos de junio hasta los nacimientos y juegos de los ballenatos en primavera.

Para promocionar la temporada hoy, el gobierno de Chubut estará presente en Buenos Aires, a las 18:30 en el Centro Audiovisual Inmersivo (Av. Jorge Newbery 3039 – CABA)

¿Cuánto cuesta ver ballenas en Península Valdés?

Existen dos formas de disfrutar del espectáculo de las ballenas francas australes en la región de Puerto Madryn. La primera es completamente gratuita: desde el Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada a menos de 20 minutos en auto de la ciudad por las rutas provinciales 1 y 42. Allí, durante la temporada, los cetáceos suelen acercarse a pocos metros de la costa, permitiendo observarlos desde la playa sin necesidad de embarcarse. Para aprovechar mejor la experiencia, se recomienda consultar previamente los horarios de marea.

La segunda opción es el tradicional avistaje embarcado que parte desde Puerto Pirámides, la única localidad dentro de Península Valdés habilitada para realizar esta actividad. Las excursiones tienen tarifas unificadas entre las distintas empresas prestadoras.

Madres con crías, cortejos y saltos forman parte de las escenas que pueden observarse durante la temporada de ballenas, que se extiende hasta diciembre.

Durante junio, julio y agosto, el valor es de 150.000 pesos para adultos y 75.000 pesos para niños de entre 4 y 12 años. Desde septiembre, cuando aumenta la presencia de madres con crías y crece la demanda turística, las tarifas pasan a 195.000 pesos para adultos y 97.500 pesos para menores.

A estos valores se debe sumar el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés. La entrada para residentes nacionales tiene un costo de 15.000 pesos, mientras que los niños de 6 a 11 años, jubilados y pensionados abonan 7.500 pesos.

Recomendaciones para el avistaje

Quienes planeen realizar una excursión embarcada deberían evitar dejarla para el último día de su viaje, ya que las condiciones climáticas pueden obligar a suspender algunas salidas por viento fuerte o mal estado del mar.

También se aconseja llegar con anticipación al horario de embarque, llevar protector solar, lentes de sol y ropa de abrigo o cortaviento.

Una vez en la embarcación, es importante mantener el silencio si los animales se acercan y respetar siempre las indicaciones de los guías. Bajo ninguna circunstancia se debe intentar tocar a las ballenas.

Detrás de cada avistaje existe además un fuerte trabajo de conservación. La actividad turística se desarrolla bajo estrictas normas que regulan las distancias de observación, los tiempos de permanencia y la cantidad de embarcaciones autorizadas. Gracias a ese equilibrio entre turismo y protección ambiental, la presencia de las ballenas no solo se mantiene año tras año, sino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la Patagonia argentina y en una de las experiencias de naturaleza más impactantes del continente.