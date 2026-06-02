BPN lanzará créditos para cancelar deudas: quiénes podrán acceder y desde cuándo

El Gobierno de Neuquén, mediante un comunicado oficial, informó que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en vigencia una nueva línea de crédito para que sus clientes puedan «consolidar y cancelar» sus deudas.

La iniciativa consiste en préstamos que se podrá solicitar y utilizar para «compromisos crediticios», forma parte de la «política de cercanía y acompañamiento a las familias neuquinas» de la entidad bancaria de Neuquén.

Quiénes podrán acceder a la nueva línea de créditos del BPN

El BPN reiteró que la propuesta está «orientada a brindar soluciones concretas a clientes que necesiten ordenar su situación financiera y recuperar previsibilidad en sus pagos».

La medida está dirigida a clientes de Banca Personas que «registren una situación crediticia distinta a nivel normal según la clasificación del BCRA, y permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que mantengan con el banco, consolidándolas en una única financiación».

El Banco brinda la posibilidad de una refinanciación de deudas «aliviando la situación financiera de las familias neuquinas permitiéndoles acceder a valores de cuotas menores a partir de las características de la nueva línea».

Desde cuándo se podrá acceder a la nueva línea de créditos del BPN

La línea estará disponible a partir del 16 de junio y establece un monto máximo a refinanciar de hasta $50 millones con un plazo máximo de hasta 36 meses.

Las condiciones de tasa serán diferenciadas según el vínculo con la entidad:

UVA + 15% para quienes perciban sus ingresos a través de BPN

UVA + 20% para clientes sin acreditación de haberes.

Los préstamos serán otorgados en pesos, cuyos importes se expresan en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo «U.V.A.», actualizables mediante la aplicación del C.E.R. (Coeficiente de Estabilización de Referencia).