Multa récord y obligación de reforestar: detectaron la tala de especies protegidas en Villa La Angostura

La especie preservada es de gran importancia para el ecosistema andino. Foto: archivo

El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura determinó una multa de más de $66 millones tras la tala masiva de una especie protegida y movimiento del suelo sin autorización en la localidad.

El terreno donde se detectó el hecho tiene una superficie de más de 1.300 metros cuadrados y está ubicado en la costa del río Correntoso, frente al camping mapuche de la localidad.

Daños ambientales en Villa La Angostura: qué revelaron las inspecciones

Según publicó Diario Andino, las autoridades municipales verificaron movimientos de suelo y la ejecución de una traza interna en un área de 1.376 metros cuadrados sin autorización municipal.

En las inspecciones también se detectó la extracción de 15 arrayanes y cuatro ejemplares jóvenes de coihue, junto con daños sobre otros árboles cuyas raíces quedaron expuestas por las excavaciones.

El arrayán es una especie autóctona preservada dentro del bosque andino patagónico por su importancia en el ecosistema local. Su extracción está prohibida por las normativas ambientales vigentes.

Sanciones económicas y recomposiciones ambientales

El Tribunal Municipal de Faltas resolvió declarar responsables solidarios a los titulares del terreno luego de analizar las actuaciones. En esa línea, se aplicó una sanción de $66.950.000.

Entre las infracciones constatadas se encuentran daños ambientales, extracción de especies protegidas, movimientos de suelo sin autorización, incumplimiento de intimaciones administrativas e irregularidades urbanísticas y constructivas.

A su vez, la resolución no solo contempla una sanción económica, también los propietarios deberán cumplir con una serie de medidas de recomposición ambiental. Entre ellas: