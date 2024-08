Impactante incendio del auto de Gastón Mazzacane en el Turismo Carretera en Buenos Aires

Este domingo se vivió un tenso momento en el Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. El Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane se incendió durante la segunda vuelta y logró salir justo a tiempo para evitar heridas.

Según se vio, Mazzacane llegó a la primera curva y su vehículo comenzó a arder. El platense iba a abandonar y buscaba correrse hacia la zona parquizada. Sin embargo, las llamas comenzaron a crecer desde la parte trasera hasta donde se ubica el corredor.

El piloto logró correr su auto a la derecha, los otros corredores levantaron el pie del acelerador para evitar un accidente. De esta manera, Mazzacane pudo escaparse del auto y rápidamente llegó el equipo de rescate.

💥¡Así fue el momento donde el auto de Gastón Mazzacane empezó a prenderse fuego!



🚨Afortunadamente pudo parar el auto sobre la pista y poder salir por sus propios medios.#TCenBuenosAires pic.twitter.com/xiE6TP9qsO — Carburando (@CarburandoTV) August 18, 2024

«Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes«, explicó el piloto de 49 años, en la transmisión por la TV Pública.

💥 @gastonmazzacane habló tras llegar a boxes sobre el incendio que sufrió en su Camaro en el comienzo de la final del #TurismoCarretera en Buenos Aires. Además, así fue recibido por Damian Gallo.#TCenBuenosAires #Mazzacane pic.twitter.com/jr1a1LAZdK — Carburando (@CarburandoTV) August 18, 2024

Además, sostuvo que «logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido. Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto«.