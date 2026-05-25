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Tres de tres: Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli debutaron con triunfo en Roland Garros

Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli debutaron con victorias en Roland Garros.

Redacción

Por Redacción

Cerúndolo ganó en cuatro sets y pasó a segunda ronda en Roland Garros. (Foto: AFP)

Cerúndolo ganó en cuatro sets y pasó a segunda ronda en Roland Garros. (Foto: AFP)

La jornada de lunes fue perfecta para los argentinos en Roland Garros. Los tres que jugaron debutaron con triunfos para pasar a la segunda ronda del Grand Slam parisino.

Mariano Navone, (38°) que venía de ser finalista en el ATP 250 de Ginebra, superó en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby (63°) por un triple 6-4.

Con esta victoria, llegó a las 15 sobre polvo de ladrillo en lo que va del año. El miércoles, por la segunda ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik (27°).

Además, Camilo Ugo Carabelli (59°) derrotó al estadounidense Emilio Nava (94°) por 7-6(10), 6-3 y 6-3. Ahora se medirá con el ruso Andrey Rublev (13°) que eliminó al peruano Ignacio Buse (31°), reciente campeón en Hamburgo, por 6-3, 6-7 (7) y 6-4.

El último en saltar a la cancha fue Francisco Cerúndolo (26°) que venció al neerlandés Botic van de Zandschulp (55°) por 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4. En segunda ronda jugará contra el ganador del duelo entre franceses de Gael Monfils ante Hugo Gaston. Los otros argentinos que ya están en segunda ronda son Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra.

Este martes, debutarán Francisco Comesaña (vs el estadounidense Ethan Quinn), Facundo Díaz Acosta (vs el chino Zhang Zhizhen), Juan Manuel Cerúndolo (vs el británico Jacob Fearnley) y habrá duelo entre argentinos: Sebastián Báez vs Román Burruchaga.


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La jornada de lunes fue perfecta para los argentinos en Roland Garros. Los tres que jugaron debutaron con triunfos para pasar a la segunda ronda del Grand Slam parisino.

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