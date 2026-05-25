Con una plaza colmada, Bariloche celebró el 25 de Mayo y anunció el regreso de las excursiones a la Isla Huemul

El corazón de Bariloche se transformó en el escenario de una de las convocatorias patrias más masivas de los últimos años. Cientos de familias, delegaciones escolares, agrupaciones civiles y fuerzas de seguridad colmaron la plaza del Centro Cívico para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada que combinó emotividad, tradición y definiciones políticas sobre el futuro de la ciudad.

La celebración comenzó con la presentación de las tropas formadas ante las autoridades y la entonación del Himno Nacional, interpretado por la banda de la Escuela Militar de Montaña y acompañado en lengua de señas por la Fundación Alas del Águila.

Tras los saludos religiosos que llamaron a la unidad y la justicia social, el director de la Escuela Militar de Montaña, coronel Ignacio García Solórzano, compartió una reflexión sobre la identidad nacional.

El discurso de Cortés: Defensas de gestión y apoyo universitario

El momento central de los discursos estuvo a cargo del intendente Walter Cortés, quien trazó un paralelismo entre la gesta de 1810 y los desafíos actuales de la administración local. El jefe comunal señaló que transformar la localidad requiere tomar determinaciones firmes, incluso cuando estas despierten controversias o posturas encontradas en la comunidad.

Durante su alocución, Cortés enumeró distintas tareas desarrolladas con empleo municipal, como la reciente conectividad de la Barda del Ñireco y las tareas de recambio forestal con especies nativas en la costanera. Asimismo, aprovechó el marco institucional para sentar posición sobre el debate educativo nacional, expresando su apoyo explícito a las universidades públicas como motores de inclusión y progreso social para las familias trabajadoras.

Sin embargo, el anuncio más destacado de la jornada estuvo vinculado al turismo y patrimonio local. El mandatario confirmó el inicio de tareas de recuperación en la Isla Huemul con el objetivo de reactivar próximamente las excursiones hacia el sector, conservando su administración bajo la órbita del municipio.

Desfile cívico-militar y participación institucional

El cierre del encuentro estuvo marcado por el paso de un nutrido desfile que recorrió el área céntrica y la calle Mitre bajo el aplauso de los asistentes. Del despliegue formaron parte veteranos de la Guerra de Malvinas, excombatientes de Misiones de Paz de Naciones Unidas y soldados continentales.

Junto a ellos, marcharon efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, PSA, Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios. El ámbito educativo estuvo representado por las banderas de ceremonias de numerosos establecimientos, con la participación de delegaciones del CET N° 2, el Colegio Jean Piaget, la Escuela N° 154 y el Colegio FASTA Carlo Acutis, acompañados por las coreografías folclóricas del Ballet Municipal Tolkeyen.