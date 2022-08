La Vuelta de la Manzana tiene 52 tripulaciones confirmadas

Martín Suriani es uno de los siete pilotos regionales que confirmaron su presencia en la Vuelta de la Manzana por el Rally Argentino. Gentileza.

Con 52 tripulaciones confirmadas se cerró anoche el registro de anotados para la 51 edición de la Vuelta de la Manzana, que entre viernes y domingo se disputará con sede en Roca por la sexta fecha del Rally Argentino, después de lo que fue la versión Regional.

Los dos últimos que confirmaron su presencia en la tradicional prueba fueron el múltiple campeón argentino Federico Villagra, quien es una de las figuras que tiene la RC MR, la segunda en importancia en el Rally Argentino, y Mauro Debasa, uno los referentes del Regional, en la RC5.

En el regreso a la actividad después del receso de julio último, la última prueba se disputó en Catamarca, el Rally Argentino reunió a una interesante cantidad de participantes para la histórica Vuelta de la Manzana, que en esta edición se decidió disputarla por separado del Regional.

De las 52 tripulaciones confirmadas, en la RC2, que es la elite del Argentino, hay 12 anotados y sólo faltó Gerónimo Padilla; en la RC MR, 15; en la RC3, 9, y en la RC5, 16, una vez más la que aportó el número más importante.

Mauro Debasa, uno de los últimos que se anotó, será una de las figuras que tendrá la próxima edición de la Vuelta de la Manzana por el Rally Argentino. Gentileza.

En relación con los regionales, serán siete en la Manzana por el Argentino. Confirmaron Alejandro Cancio, en la RC2; Martín Suriani y Carlos Bello, en la RC MR, y Debasa, Nicolás González, Diego Semper, Mauro Rocca y Paolo Angeloni, en la RC5.

Nicolás González buscará repetir en la Manzana la victoria que consiguió en la RC5 en la Comarca Petrolera por el Rally Argentino. Gentileza.

TODOS LOS CONFIRMADOS

NRO PILOTO NAVEGANTE AUTO EQUIPO CLASE

1 ALEJANDRO CANCIO DIEGO CAGNOTTI SKODA FABIA PS SPORT by CANCIO RC2

3 NICOLAS DIAZ LUIS ALLENDE SKODA FABIA PS SPORT by CANCIO RC2

6 MARCOS LIGATO RUBEN GARCIA CITROEN C3 TANGO RALLY TEAM RC2

7 AUGUSTO D’AGOSTINI JUAN PABLO CARRERA SKODA FABIA BARATEC RC2

9 ALEJANDRO MENENDEZ PABLO OLMOS SKODA FABIA ST COMPETICION RC2

18 MIGUEL BALDONI GUSTAVO FRANCHELLO SKODA FABIA BARATEC RC2

20 FERNANDO ALVAREZ NICOLAS GARCIA VW POLO R4 VRS TEAM RC2

21 DENNIS ROMERO EDGARDO GALINDO SKODA FABIA BARATEC RC2

22 MARTIN SCUNCIO JOSE DIAZ HYUNDAI I20 POINT COLA RACING RC2

33 MARIO BALDO GERARDO SCICOLONE HYUNDAI i20 SAAM RACING RC2

38 FEDERICO CADAMURO ZACARIAS GARCIA SKODA FABIA PS SPORT by CANCIO RC2

72 JUAN ALONSO JUAN MONASTEROLO FORD FIESTA EZD WRT RC2

4 GASTON PASTEN MATIAS RAMOS VW POLO MR KS RALLY RC MR

5 FEDERICO VILLAGRA VIRGINIA KLUS TOYOTA YARIS MR VRS TEAM RC MR

8 NADIA CUTRO LUCIANO BOMBACI TOYOTA YARIS MR CEO RALLY TEAM RC MR

10 LEANDRO BONNIN MARTIN BAUCERO CITROEN DS3 GP MOTORSPORT RC MR

11 MARTIN SURIANI FEDERICO CENTANI VW GOL TREND MR SURIANI RALLY RC MR

14 DIEGO MICELI SERGIO DAPARTE VW POLO MR KS RALLY RC MR CP

15 CESAR FOLLEDO CESAR LUENGO VW POLO MR GP MOTORSPORT RC MR CP

16 RODRIGO DI SALVO ANDRES PISSACO VW POLO MR GP MOTORSPORT RC MR

17 CLAUDIO ROBUSTELLI CLAUDIO OCAMPO VW POLO MR BARATEC RC MR CP

24 HERNAN KIM MARCOS BAZAN VW POLO MR HG RC MR

25 WALTER D’AGOSTINI MAURICIO OBRADOR VW POLO MR BOAGLIO COMPETICION RC MR

29 ARIEL NICOLAS CLAUDIO MORENO VW POLO MR NICO RAIES RC MR CP

34 SANTIAGO BALDO PABLO MARQUEZ FORD FIESTA MR SAAM RACING RC MR CP

37 CARLOS BELLO GUSTAVO BREGLIA FORD FIESTA MR NICO RAIES RC MR CP

40 SEBASTIAN HALPERN EZEQUIEL QUERALT RENAULT CLIO MR GP MOTORSPORT RC MR CP

71 VICTORIO BALLAY ANDRES D’ELIA TOYOTA ETIOS CEO RALLY TEAM RC3

77 JUAN SORIA ALAN PORCEL TOYOTA ETIOS PELAEZ RALLY TEAM RC3

78 CARLOS CATALDO GUSTAVO ANDREU TOYOTA ETIOS CATALDO COMPETICION RC3

79 NICOLAS DE LA VEGA JUAN DE LA VEGA VW GOL TREND BOAGLIO COMPETICION RC3

80 JUAN SARALEGUY LUIS GATICA TOYOTA ETIOS PELAEZ RALLY TEAM RC3

82 RICARDO DAPARTE EMANUEL ROZADOS VW GOL TREND DAPARTE RALLY TEAM RC3

83 ESTEBAN DOMINGUEZ MARIANO PISSACO VW GOL TREND QRT RC3

87 JUAN GALDUROZ JUAN OPEL VW GOL TREND CRT RC3

88 CARLOS PRIETO SOTO JOSE RODRIGUEZ FORD KA PELAEZ RALLY TEAM RC3

103 DAMIAN IBARRA FERNANDO ACOSTA FORD FIESTA SABBATINI COMPETICION RC5

104 JOSE MARIA IRIBARREN JOSE BRUSCO FORD FIESTA SABBATINI COMPETICION RC5

105 SEBASTIAN LANDA JUAN PABLO DEL RIEGO FORD FIESTA PONCE RALLY TEAM RC5

106 ENRIQUE GARCIA GONZALO MARTINEZ FORD FIESTA EG RALLY RC5

111 FEDERICO MAISONNAVE MAURO POZZEBON FORD FIESTA QRT RC5

114 MANUEL TORRAS JUAN SALGADO NASH FORD FIESTA SABBATINI COMPETICION RC5

115 GUILLERMO AMBROSIO FRANCO AMAYA FORD FIESTA MORANO COMPETICION RC5

116 FERNANDO DAPARTE LUCAS MARTIN FORD KA DAPARTE RALLY TEAM RC5

117 JUAN PAISA SANTIAGO OCHOA FORD FIESTA SABBATINI COMPETICION RC5

118 VICTOR MURATORE LUIS CATALFAMO FORD FIESTA GC RALLY TEAM RC5

134 NICOLAS GONZALEZ GERONIMO BORDIGNON FORD FIESTA NICO GONZALEZ RALLY TEAM RC5

139 MAURO DEBASA ANGEL RIVERO FORD KA DEBASA RALLY COMPETICION RC5

140 MAURO ROCCA CARLOS DE ELIAS NISSAN MARCH ROCCA RACING RC5

141 PAOLO ANGELONI LUIS SANHUEZA FORD KA ANGELONI COMPETICION RC5

142 DIEGO SEMPER PEDRO SEMPER FORD FIESTA SEMPER RC5

143 WALTER GUARDIA LUIS RODI CHEVROLET SONIC GUARDIA COMPETICION RC5