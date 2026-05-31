Las trabas de la reforma electoral en el Congreso: eliminación de las PASO y debate por Ficha Limpia

A más de un mes de su presentación, la reforma electoral de Javier Milei sigue estancada en el Congreso y se transformó en una urgencia a resolver. Si bien la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, había ordenado no claudicar con la eliminación de las PASO, el oficialismo chocó de frente con la realidad de sus aliados. La alternativa que proponen la UCR y el PRO.

La eliminación de las PASO quedó metida en un laberinto intrincado, ya que desde los sectores más afines al Gobierno revelaron su necesidad de tener que contar con la herramienta por si no logran resolver sus candidaturas puertas adentro.

Eliminación de las PASO y Ficha Limpia: las distintas posturas del oficialismo y aliados

“El costo se puede bajar mucho si son opcionales para los partidos políticos que llevan un solo candidato”, declaró al respecto el jefe del bloque de diputados del PRO y portavoz de Mauricio Macri, Cristian Ritondo.

El bonaerense pidió aceptar que “los sistemas electorales siempre tienen un costo” pero llamó a “tratar de que sea lo menos costoso posible y lo mejor para la ciudadanía, y tal vez que el ciudadano no tenga que ir a votar obligadamente en un cronograma con seis elecciones”.

Por otra parte, el debate entró en una disyuntiva: tratar la reforma electoral en paquete o desprender la Ficha Limpia. Mientras que Karina Milei instruyó a mantener todo junto, el PRO y la UCR se llevaron un compromiso de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de tratar por separado la iniciativa para impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción.

Las idas y vueltas quedaron expuestas en la primera y única reunión que se realizó en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 13 de mayo. El presidente, el senador fueguino Agustín Coto, blanqueó diferencias con la Rosada al sostener que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”. Sin embargo, el debate de la Ficha Limpia que reclamaban los aliados tampoco arrancó.

Otros ejes de la discusión serán el financiamiento público de las campañas (el Gobierno propone eliminarlo) y requisitos más duros para los partidos políticos.

Allí, María Luz Landívar, asesora del Ministerio del Interior y una de las redactoras del proyecto, resaltó que en Argentina existen en total 754 partidos (44 nacionales y 710 distritales) y que el segundo país en la región es Paraguay con apenas 35.

El Gobierno busca apoyo de gobernadores por la reforma electoral

El Gobierno abrió una ronda de negociaciones con gobernadores dialoguistas y acepta introducir modificaciones ante el rechazo mayoritario a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Desde su ingreso el pasado 22 de abril, el proyecto del Poder Ejecutivo no registró avances concretos en el Senado. Con el Mundial de Fútbol y el receso invernal en el medio del año, los tiempos legislativos empiezan a acotarse. Además, muchas provincias evalúan desdoblar sus comicios locales, por lo que el futuro de las PASO nacionales se transforma en una variable.

El Gobierno chocó con el rechazo de sus aliados a derogar las primarias y ahora dejó trascender que “sin dudas” aceptará cambios “para que les cierre a los provinciales, y sobre todo a los radicales”. Es parte de lo que hablaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una reunión reservada el último miércoles.

En paralelo, se inició esta semana una ronda con los gobernadores dialoguistas. Aunque las fotos y los comunicados oficiales pasan por distintos temas de las provincias, el subtitulado tiene que ver con el apoyo que busca el Gobierno para su agenda legislativa, y la reforma electoral aparece como uno de los temas prioritarios.

Sin el cordobés Martín Llaryora entre los convocados, los que desfilaron por Buenos Aires fueron Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén). Los dos primeros se reunieron con Santilli, mientras que los segundos lo hicieron con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Uno de los que blanqueó reclamos concretos fue Sáenz. Desde la “demora en pagos a las empresas” para que continúen obras en la provincia, hasta “previsibilidad en el abastecimiento de gas” y la creación de un régimen de Zonas Cálidas que garantice descuentos en la tarifa de energía eléctrica para departamentos salteños y otros con altas temperaturas.

Dos de los gobernadores se llevaron progresos concretos. Torres avanzó en un acuerdo de inversión por USD 680 millones en el yacimiento Cerro Dragón, en el marco del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), mientras que Figueroa planificó con Caputo un encuentro de integración regional entre Neuquén y Biobío, en Chile.