Las sensaciones de Colapinto tras la histórica clasificación en Bakú: «Vamos por el buen camino»

Tras lo que fue una histórica clasificación en el circuito callejero de Bakú, el piloto argentino Franco Colapinto expresó sus sensaciones tras obtener una novena posición para la carrera final del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El oriundo de Pilar se mostró muy conforme tras su actuación de esta sábado. De todas maneras, fue autocrítico por el choque que sufrió en los entrenamientos del viernes: «Perfecto hubiera sido si no hubiese roto el auto ayer creo, pero fue un fin de semana muy positivo».

Las sensaciones de Colapinto después de la histórica clasificación en el GP de Bakú

«Estoy feliz de haber entrado en la Q3, que era algo que no sé si lo esperábamos. Fui dando saltitos en cada vuelta», explicó el argentino sobre su gran desempeño que lo ayudará en la carrera de este domingo.

"No esperábamos esto, la búsqueda era pasito a pasito. Si estoy acá es porque los mecánicos hicieron un gran trabajo después de lo de ayer"



✍️ Franco Colapintopic.twitter.com/UdIqwcRLL2 — VarskySports (@VarskySports) September 14, 2024

Incluso, dio detalles de la estrategia que utilizó su escudería, Williams Racing, para la qualy 3: «Hicimos un cambio en el set up para ver si podíamos dar un pasito, pero las gomas de atrás no aguantaron todas las vueltas. Fue un poco arriesgado, pero no salió, sino capaz hubiese quedado octavo o séptimo, pero igualmente está muy bien llegar a Q3, fue un buen trabajo en equipo, estoy más que agradecido con todos los mecánicos».

Además, el chico de 21 años manifestó su agradecimiento con su equipo de trabajo, quien lo ayudaron luego del choque sufrido en los entrenamientos: «Si hoy estoy acá es por ellos que después del choque que tuve pusieron de nuevo el auto en pista para la FP2, que me dio mucha confianza y me permitió agarrar el ritmo. Gran parte es de ellos».

«Tengo muchas ganas, es un momento muy lindo en mi carrera. Mi segunda carrera en Fórmula 1, primera vez en Q3, son varias cosas nuevas que voy sumando finde tras finde y vamos por el buen camino. El equipo trabaja muy bien, me apoya y esto es fruto de esa confianza que me dan, así que es parte de ellos este resultado», culminó Colapinto, con ansias de lo que será la gran carrera final del Gran Premio de Azerbaiyán.

Los resultados de la clasificación del GP de Bakú