El Gobierno vuelve al mercado local en busca de captar US$500 millones
La cartera que conduce Luis Caputo volverá a ofrecer bonos en dólares, en una estrategia orientada a reforzar el financiamiento de cara a los vencimientos de deuda previstos para mitad de año.
El Ministerio de Economía realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en el mercado local con el objetivo de renovar vencimientos por $11,2 billones y captar divisas para afrontar futuros compromisos financieros.
La cartera que conduce Luis Caputo volverá a ofrecer bonos en dólares, en una estrategia orientada a reforzar el financiamiento de cara a los vencimientos de deuda previstos para mitad de año, que ascienden a unos US$4.500 millones.
Vuelven los bonos en dólares
La principal novedad de la licitación será la reapertura de los bonos soberanos en dólares AO27 y AO28, ambos con tasa del 6%.
Según trascendió, el Gobierno buscará captar hasta US$150 millones por cada uno de estos instrumentos, con la posibilidad de ampliar la colocación mediante una segunda ronda prevista para el jueves, por otros US$100 millones.
En la última operación de este tipo, el Ejecutivo consiguió un rollover superior al 100% y obtuvo alrededor de US$700 millones mediante estos títulos.
El menú de instrumentos
La licitación incluirá una combinación de letras y bonos en pesos ajustados por distintos mecanismos financieros, con el objetivo de atraer perfiles diversos de inversores.
Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran:
- Letras capitalizables en pesos (LECAP) con vencimiento en septiembre de 2026.
- Bonos ajustados por CER con vencimiento en 2027.
- Letras vinculadas al dólar oficial.
- Bonos duales ajustables por CER o tasa TAMAR.
Además, el Gobierno lanzará un nuevo bono dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2028.
Desde la firma Portfolio Personal Inversiones señalaron que Economía optó por “un menú amplio y diversificado”, combinando instrumentos en pesos y en dólares.
Estrategia financiera
La nueva licitación forma parte de la estrategia oficial para sostener el financiamiento del Tesoro en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de acumular reservas.
El Gobierno apuesta a mantener elevados niveles de rollover y fortalecer el acceso al mercado local, mientras continúa administrando el perfil de vencimientos de deuda de los próximos meses.
Con información de N.A
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