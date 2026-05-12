El Gobierno vuelve al mercado local en busca de captar US$500 millones

El Ministerio de Economía realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en el mercado local con el objetivo de renovar vencimientos por $11,2 billones y captar divisas para afrontar futuros compromisos financieros.

La cartera que conduce Luis Caputo volverá a ofrecer bonos en dólares, en una estrategia orientada a reforzar el financiamiento de cara a los vencimientos de deuda previstos para mitad de año, que ascienden a unos US$4.500 millones.

Vuelven los bonos en dólares

La principal novedad de la licitación será la reapertura de los bonos soberanos en dólares AO27 y AO28, ambos con tasa del 6%.

Según trascendió, el Gobierno buscará captar hasta US$150 millones por cada uno de estos instrumentos, con la posibilidad de ampliar la colocación mediante una segunda ronda prevista para el jueves, por otros US$100 millones.

En la última operación de este tipo, el Ejecutivo consiguió un rollover superior al 100% y obtuvo alrededor de US$700 millones mediante estos títulos.

El menú de instrumentos

La licitación incluirá una combinación de letras y bonos en pesos ajustados por distintos mecanismos financieros, con el objetivo de atraer perfiles diversos de inversores.

Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran:

Letras capitalizables en pesos (LECAP) con vencimiento en septiembre de 2026.

Bonos ajustados por CER con vencimiento en 2027.

Letras vinculadas al dólar oficial.

Bonos duales ajustables por CER o tasa TAMAR.

Además, el Gobierno lanzará un nuevo bono dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2028.

Desde la firma Portfolio Personal Inversiones señalaron que Economía optó por “un menú amplio y diversificado”, combinando instrumentos en pesos y en dólares.

Estrategia financiera

La nueva licitación forma parte de la estrategia oficial para sostener el financiamiento del Tesoro en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de acumular reservas.

El Gobierno apuesta a mantener elevados niveles de rollover y fortalecer el acceso al mercado local, mientras continúa administrando el perfil de vencimientos de deuda de los próximos meses.

Con información de N.A