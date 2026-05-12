Contundente movilización en defensa de la universidad pública y gratuita en Bariloche

Pocas veces el centro de Bariloche se ve desbordado por una multitud. Ocurre, por lo general, en eventos como la Fiesta Nacional del Chocolate. Pero la defensa de la Universidad pública y gratuita convocó a miles de personas que marcharon este martes por esta ciudad. Cerca de 9 mil manifestantes estrecharon filas para reclamarle al Gobierno del presidente Javier Milei, que cumpla con la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso.

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria tuvo una adhesión contundente en Bariloche, donde la columna de manifestantes se extendió por más de 10 cuadras. Una manifestación similar ocurrió durante el 24 de marzo pasado.

Miles de personas de Bariloche se sumaron a la marcha para defender la universidad pública. (foto Marcelo Martínez)

A los estudiantes universitarios, docentes, becarios e investigadores del Conicet o graduados se sumaron familias completas, jubilados y militantes de organizaciones sindicales y sociales. Hubo muchos niños, que caminaron de la mano de sus padres. También, adolescentes.

“La educación es un derecho no un privilegio”, “Nos quieren sin educación para controlarnos mejor”, “Educación pública, gratuita y de calidad”, decían algunos de los cientos de carteles que manifestantes portaban.

Al frente la columna se ubicó una bandera enorme con la consigna: “En defensa de la Educación y la Universidad Pública”. En una tarde con una brisa fría, las personas que marcharon por la calle Mitre expresaron su descontento con las políticas de asfixia presupuestaria a la que la gestión de Milei somete a las Universidades públicas del país.

Las comunidades de las Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue se mostraron unidas en el reclamo por el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario. (foto Marcelo Martínez)

Las comunidades universitarias unidad

En esta ciudad, el reclamo unió a las comunidades de la Universidad Nacional de Río Negro, del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), que depende de la Universidad Nacional del Comahue, el Conicet, el Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche, entre otras instituciones.

A lo largo del trayecto por la calle Mitre, se multiplicaron los cánticos contra el Gobierno de Milei y en defensa de la Universidad pública y de acceso gratuito.

La cuarta marcha federal universitaria tuvo una convocatoria multitudinaria en Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Solo se observaron banderas de la CTA y de la Unter en la marcha. También, banderas mapuches y de organizaciones sociales. El ritmo lo aportaron como es habitual los bombos y redoblantes y los tambores y tumbadoras que retumbaron de manera frenética por el centro de la ciudad.

Empleados y dueños de comercios, ubicados en la calle Mitre, salían a la puerta para observar la movilización que se desarrolló en calma. Algunos comentaban la situación y otros apoyaban algunas de las consignas. Los pocos turistas que circulaban por el centro solo apuraban el pasó para no quedar atrapados en medio de la multitud.

El Centro Cívico de Bariloche comenzó a poblarse de manifestantes pasadas las 18.30 de este martes. (foto Marcelo Martínez)

Un documento crítico con Nación

Alrededor de las 18.30, la extensa columna de manifestantes comenzó a entrar a la plaza del Centro Cívico, que lentamente se fue poblando. Minutos antes de las 19, ese espacio estaba cubierto en un 80 por ciento aproximadamente.

Hubo que esperar varios minutos para que pudieran ingresar al Centro Cívico todos los manifestantes. Después, los organizadores leyeron a la multitud un documento elaborado por el frente intersindical universitario junto con las autoridades de las casas de altos estudios.

Destacaron la convocatoria en las calles en defensa de la Universidad pública y “del derecho de nuestro pueblo a estudiar”. Cuestionaron el ahogo presupuestario que aplica el Gobierno nacional contras las Universidades e instituciones públicas dedicadas a la investigación, como el Conicet.

Advirtieron que los recortes presupuestarios afectan los proyectos de extensión universitaria, que tienen inserción en la comunidad local y de la región. También, advirtieron que Nación mantiene congeladas las becas que reciben los estudiantes y que son fundamentales para costear sus estudios universitarios.

Señalaron que las políticas del Gobierno nacional hacia las Universidades públicas “profundizan las desigualdades”. Por eso, los organizadores de la marcha exhortaron a los asistentes a mantener la lucha en defensa de la continuidad de las Universidades públicas y gratuitas, que es una de las banderas históricas de la Argentina.