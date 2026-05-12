Sebastián Pareja asumió al frente de la bicameral de Inteligencia tras el respaldo de Karina Milei

Pareja asumió como presidente de la bicameral de Inteligencia.

El diputado nacional Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, fue designado este martes como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia del Congreso.

La decisión representó un triunfo político para Karina Milei, quien impulsó la candidatura de su principal armador bonaerense y rechazó otras alternativas para conducir uno de los organismos parlamentarios más sensibles.

Como parte del acuerdo político, el PRO obtuvo la vicepresidencia primera del cuerpo, que quedó en manos del senador misionero Martín Goerling.

Tensión entre LLA y el PRO

La presidencia de la bicameral de Inteligencia generó una fuerte disputa interna entre el oficialismo y el PRO durante los últimos meses.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había prometido inicialmente el cargo al diputado Cristian Ritondo, pero luego Karina Milei intervino para reservar el puesto para Pareja.

El movimiento también se interpreta dentro de la interna libertaria vinculada al manejo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), actualmente bajo la órbita política de Santiago Caputo.

Cómo quedó integrada la comisión

La bicameral quedó conformada por cinco representantes libertarios, tres integrantes de Unión por la Patria, dos del PRO, además de legisladores radicales y provinciales.

Entre sus funciones principales se encuentra el control parlamentario de las actividades de inteligencia y la fiscalización de los fondos reservados de la SIDE.

También se constituyeron otras bicamerales

Durante la jornada también quedaron formalmente constituidas otras comisiones bicamerales clave del Congreso.

En la comisión de Trámite Legislativo, encargada de revisar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fue elegida presidenta la senadora libertaria María Belén Monte de Oca.

Por otro lado, en la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la presidencia quedó para la senadora Vilma Facunda Vedia, mientras que el diputado Nicolás Mayoraz fue designado vicepresidente.

En tanto, la comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior será presidida por el diputado libertario Santiago Pauli, acompañado en la vicepresidencia por la senadora María Emilia Orozco.

Con información de N.A