Leonel Pernía, último ganador del TC2000 en el autódromo de Roca

Pernía fue arrollador en el comienzo y en el final de la temporada 2019.

El piloto Leonel Pernía resultó el ganador de la última presentación del TC2000 en el autódromo Parque de General Roca, en la temporada 2019. Luego de seis años la categoría nacional regresa al trazado rionegrino para cumplir la sexta fecha del Campeonato Argentino.

En aquella oportunidad, el tandilense con el Renault Fluence fue el dominador del fin de semana del Súper TC2000 en el autódromo de General Roca, en Río Negro, y también lo había hecho en Córdoba en la fecha anterior.

Pernía se había impuesto el sábado en la súper clasificación y luego el domingo tuvo una buena largada que le permitió mantenerse adelante y comenzar a construir su triunfo. Además, logró en ambas competencias la pole positions.

Por su parte, el rionegrino Manu Urcera, con Honda, se ubicó séptimo tras una áspera pelea con Matías Rossi en la que el piloto de Toyota tuvo un despiste tras un contacto y finalizó noveno, detrás de Fabián Yannantuoni (Fiat), en tanto que Ricardo Risatti (Honda) completó los diez primeros clasificados.

De esa forma, Pernía coronó una gran campaña en la temporada 2019 consagrándose campeón. No tuvo abandonos en 13 carreras y en todas las fechas estuvo en zona de puntos. Sumó puntos en todas las finales.

En su paso por la zona también corrió en Neuquén, en el autódromo de Centenario, donde se ubicó segundo en la última prueba del año. En trece finales nunca abandonó y el peor resultado en una carrera fue 9º en la primera final de San Martín Mendoza.