Tras el regreso a Roca, ahora el TC2000 confirmó la vuelta al autódromo de Junín

El TC2000 termina de darle forma a su calendario, que en esta primera parte del año incluyó el regreso a Nueve de Julio y General Roca, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Parque, que la categoría no visitaba desde 2019 con aquella victoria de Leonel Pernía, seguido de Facundo Ardusso y Mariano Werner.

En esta ocasión también se conoció que la categoría recuperará otra ciudad con tradición fierrera, se trata de Junín.

El autódromo «Eusebio Marcilla» no tiene al TC2000 desde el 29 de marzo de 2015, lo que fue apertura de aquel calendario. Ese domingo se impuso Damián Fineschi con Peugeot 408, escoltado por el Cruze de Muñoz Marchesi y el Peugeot de Agustín Canapino.

En las últimas horas se oficializó el regreso a ese escenario, no solamente para este 2025, también con miras a repetirse en las temporadas 2026 y 2027.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alejandro Levi, presidente del TC2000 y Top Race, el intendente Pablo Petrecca y los pilotos Franco Morillo y Gabriel Ponce de León, quienes se darán el gusto de volver a correr ante su público.

En el encuentro se confirmó que el 30 y 31 de agosto ambas categorías competirán en Junín.