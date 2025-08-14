TC2000 en Roca: Aldrighetti se ilusiona con lograr su primer podio en la categoría

Uno que se sentirá local en el circuito de General Roca es Facundo Aldrighetti. El piloto reginense será una de los protagonistas en la presentación del TC2000 en el circuito roquense, donde buscará hacer valer el apoyo del público que lo seguirá a lo largo del fin de semana. Aldrighetti lo vive de manera especial, sabiendo que se presenta una buena oportunidad para sentir ese calor y asimilarlo para competir de la mejor manera con el fin de lograr un buen rendimiento en la pista.

“Mi debut en el Top Race fue en Roca y nos fue muy bien así que las expectativas son muy buenas y después las circunstancias de carrera son ajenas a nosotros. Siempre las expectativas son positivas. Es una prueba muy buena para nosotros por lo que significa y por la gente que puede conocer la categoría lo que son los autos nuevos de la SUV que son lindos y van muy fuerte a la vez. En lo personal es muy bueno porque no muchas veces pude correr de local en una categoría nacional. Lo hice una sola vez en Roca y en Neuquén”, aseguró Facundo en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

“Esta forma de clasificar al revés no me gusta, le saca mérito al que hace bien las cosas y se exige en la clasificación y en la final los autos como están parejos es muy difícil pasar y tiene que suceder algo para poder avanzar. Esto se hizo por la diferencia que había con los equipos oficiales pero hoy no está esa diferencia”, analizó el reginense.

Con respecto a su buen presente en una de las categoría nacionales expresó: “Hoy estoy puntero en el campeonato de Top Race, arrancamos muy bien y me acostumbre bien al auto, tenemos una buena relación con el equipo. Uno donde se siente cómodo las cosas salen bien y me lo tomé muy seriamente”.

Sobre su futuro, luego de completar la temporada en el Top Race y el TC2000, Aldrighetti afirmó que no está asegurado. “Hasta ahora la idea es seguir dentro del TC2000 y en el Top Race no está asegurada la continuidad porque se vienen cambios en la categoría. La idea es seguir con el mismo equipo y la misma estructura pero dependo mucho del presupuesto y el mes que viene se cierra mi continuidad con las charlas que tenemos con YPF. La intención es seguir con el mismo equipo y auto pero depende de la parte económica”.

El desafío de correr en dos categorías representa un esfuerzo importante en varios aspectos. “Es un año difícil donde el presupuesto cuesta un montón pero vamos carrera a carrera y viendo posibilidades para aprovechar cada situación. Pero la verdad que no estoy cómodo, vengo con lo justo y tratando de dar lo mejor con el auto y que no me afecte en la cabeza. Me está ayudando mucho el no tener accidentes y siempre trabajando para conseguir el presupuesto y poder estar en las carreras más tranquilo”, destacó Aldrighetti.

El desafío que se viene marca el camino de Facundo en la pista, donde intentará meterse entre los primeros. “Se vienen días movidos, el sábado arrancamos la actividad que está programada en el circuito. Ojalá que se nos de un buen resultado, que se de el primer podio del año en el TC2000 y que tengamos una buena clasificación para largar lo más adelante posible. Esperemos que sea una fiesta para todos”, analizó Facu Aldrighetti.