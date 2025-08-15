TC2000 en Roca: presentación oficial y venta de entradas en la previa del fin de semana

La organización del TC2000 anunció la presentación oficial de la competencia en el circuito de General Roca. La misma se realizará hoy desde las 19, en el Hotel Casino Del Río, ubicado en calle Tronador 350.

Se llevará a cabo la presentación de la 6º fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 y de la Copa Rookie Latam, que junto al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, volverán al Autódromo Parque Ciudad de General Roca, luego de seis años.

En el encuentro estarán presentes pilotos de las tres categorías, que se estarán presentando este fin de semana y dirigentes y autoridades de Tango Motorsports, de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y pilotos del TC2000 y de Fórmula Nacional.

En tanto, los tickets están a la venta en la plataforma de Entrada Uno. Para el sector general, el valor es de $20.000, mientras que para el sector Boxes, el precio es de $35.000.

El autódromo Parque de Roca luce renovado para el TC2000

Desde la Asociación Volantes de General Roca aseguraron que la venta de entradas marcha a buen ritmo, los aficionados muestran interés y se espera que siga en aumento a medida que se acerca el fin de semana.

La fecha del TC2000 en General Roca es un clásico del automovilismo nacional y la ciudad lo recuperará después de seis temporadas. Para la sexta fecha del calendario, se hicieron diversos arreglos en el autódromo, que lucirá renovado para este histórico regreso.