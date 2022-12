Martínez dio un paso gigante en el Rally de Beltrán

Raúl A. Martínez recuperó el liderazgo en el último tramo y se quedó con la victoria tanto en la general como en la Clase A-6 en la primera etapa del Rally Aniversario de Beltrán. Gentileza Omar De los Santos-

Raúl A. Martínez mostró esta mañana su chapa de candidato y, a pesar que no tenía necesidad de arriesgar nada, se impuso en la primera etapa del Rally Aniversario de Beltrán, en el cierre del Regional y quedó a un paso de su segundo título en la Clase A-6.

Martínez encaró la última prueba del Rally Regional con la misión lograr un nuevo título en la A-6. Lejos de especular con la ventaja que cuenta en el certamen, estuvo entre los de adelante en la general de movida y se quedó con el primer parcial.

Martínez ganó el primer tramo, en el segundo tomó la posta Mauro Rocca, hasta que tuvo problemas en el cierre, y el campeón de la A-6 terminó adelante en la general con 33m 34s 9710. Lo escoltaron Juan Álvarez; Miguel Nonnenmacher; José L. Gómez; Guillermo Aubone, y Carlos Simonelli.

Son dos divisiones las que tienen que definir a los campeones, porque en forma anticipada se consagraron Mauro Debasa, en el Grupo N-2; Marcos Craievich, en la A-7, y Adrián Hernandorena, en el Grupo N-1. En la A-6 lidera Martínez, quien superó en la primera etapa a Álvarez; Joselito Gómez, de buen regreso; Carlos Simonelli, el otro candidato al título, necesitado de un milagro para volver a ser campeón; Rocca, y Manuel Cappetta.

Nonnenmacher prevaleció en el Grupo N-2, donde se quedaron varios candidatos como Debasa, Paolo Angeloni y Santiago Ibáñez, quien estuvo adelante. El Nene, quien busca cerrar el certamen con una victoria, aventajó a Aubone por sólo 3s 2/10. Luego Sergio Fernández, Matías Ávila, Juan Lovagnini y Dora Moreno.

En la A-7 no hubo lugar para sorpresas adelante y el bicampeón Craievich hizo la diferencia, escoltado por Víctor Landaburo, Leandro Paulovich, Gustavo Pilquimán y Néstor Lasagno.

En el Grupo N-1 dominó desde el principio Darío Vázquez, de muy buen trabajo, luego de relegar a Federico Fernández, Franco Fossatti; Hernandorena, Gustavo Durán y Domingo Cirillo.

La A-1 es la otra categoría que no tiene campeón. Manda Ezequiel Klein, pero por el momento no le alcanza para complicar a Lucas Sede, quien cuenta con una buena diferencia en el certamen y quedó cuarto en el parcial. En el medio se metieron Ariel Ramos, escolta a 6s, y Juan C. Grasso. Más atrás, Samir Ahmad y Alfredo Zanzana.

El Nene Nonnenmacher volvió después de una pausa y consiguió la victoria en la primera etapa del Rally Regional en el Grupo N-2. Gentileza.

La segunda etapa, que terminará de definir a los dos campeones que restan en el Regional, se disputará mañana desde las 10.03 con las PE-5 y 7, Pomona-Lamarque (15,80 kilómetros), y PE-6 y 8, Beltrán-Autódromo de Beltrán (10,60 kilómetros).