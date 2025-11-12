SUSCRIBITE
Nicolás Varrone ya le apunta a la próxima temporada en Fórmula 2

El piloto argentino viajó a Países Bajos y visitó las instalaciones de Van Amersfoort Racing (VAR), ex equipo de Franco Colapinto. Los detalles.

Nicolás Varrone se prepara para la temporada 2026 de la F2.

El piloto argentino Nicolás Varrone estuvo en las instalaciones de Van Amersfoort Racing en los Países Bajos donde probó el simulador y se sentó en uno de los monoplaza naranjas que manejará la próxima temporada en la antesala de la F1.

El nacido en Ingeniero Maschwitz será parte de la alineación de VAR para el 2026. Esta misma escudería fue la que también le dio lugar a Franco Colapinto, pero en F3. 

Varrone ya tuvo la oportunidad de subirse a un auto de Fórmula 2. En diciembre de 2024 participó de las pruebas de postemporada que se realizaron en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, donde mostró un rendimiento destacado. Durante la tanda vespertina logró ubicarse P2.

La temporada 2026 comenzará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia: 14 rounds de 28 carreras

La F2 cuenta con un sprint  el sábado y otra carrera más extensa el domingo llamada Feature Race.


