El director de Alpine bancó a Franco Colapinto y prometió un mejor auto para 2026

El pasado viernes, Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada de la Fórmula 1. Tras una larga espera, el anuncio llegó en el Gran Premio de Brasil, donde cientos de compatriotas le dieron su apoyo desde la tribuna.

El argentino será el segundo piloto de Alpine para el comienzo de una nueva era de la categoría, ya que se estrenará un novedoso reglamento, que implicará cambios en diferentes partes de los monoplazas.

Unos días después de la esperada noticia, el medio especializado Motosports.com dialogó en San Pablo con Steve Nielsen, el director deportivo de Alpine. Allí, el ingeniero británico habló sobre la continuidad de Colapinto y sobre lo que se espera para 2026.

Al ser consultado por la actuación del pilarense, Nielsen remarcó diferentes aspectos positivos: «Es abierto, honesto, admite sus errores y trabaja muy bien con el equipo«, destacó. Vale destacar que el director de equipo tiene poco tiempo de trabajo con Colapinto, tras su llegada en septiembre a la escudería francesa, luego de la polémica salida de Oliver Oakes.

Además, repasó el rendimiento del argentino en la temporada: «Tuvo un comienzo difícil, pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo«, señaló Nielsen.

Los errores de Colapinto y lo que se espera de Alpine para 2026

También le restó importancia a algunas equivocaciones que tuvo Colapinto este año: «Cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio«. Pero le tiró un poco de presión: «Ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo«.

En la entrevista, Nielsen mencionó cuál es el deseo de Alpine para con el argentino: «Ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz«. Para cerrar, fue autocrítico y aclaró las falencias que tienen los monoplazas de la escudería francesa: «Ambos pilotos son bastante mejores que el coche que les estamos dando en este momento. Pero estoy seguro de que, cuando les demos un coche mejor, Pierre en particular podrá liderar al equipo y alcanzar grandes cosas juntos«.

Franco Colapinto volverá a tener acción en el Gran Premio de Las Vegas, que se desarrollará desde el 21 hasta el 23 de noviembre. Será la 22° fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1.