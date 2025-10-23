Otro argentino en la elite: Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en 2026

El piloto argentino Nicolás Varrone compitió en coches deportivos desde que llegó a Europa en 2018 y ganó varios trofeos, incluyendo el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA de 2023 y las 24 Horas de Le Mans en la clase LMGTE Am. Previamente, también terminó tercero en la Copa Le Mans de 2021 en la clase LMP3. El juvenil fue confirmado como piloto del equipo Van Amersfoort Racing para la temporada que viene.

Varrone ahora se pasa a las carreras de monoplazas, pero ya cuenta con experiencia previa en un coche de F2, ya que participó en el último día de pruebas de postemporada en Abu Dabi el año pasado.

En el anuncio, el piloto de 24 años de Ingeniero Maschwitz, expresó su entusiasmo por la oportunidad de competir con VAR en 2026.

💣Otro argentino que mira a la elite: Nicolás Varrone fue confirmado para correr en Fórmula 2 para 2026.



➡️El piloto de 24 años correrá para VAR en la antesala de la máxima categoría. pic.twitter.com/vhwbm9qrNt — El Gráfico (@elgraficoweb) October 23, 2025

«Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2», declaró Varrone. “Es un equipo muy profesional con mucha trayectoria y éxito. Estoy deseando ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que han creído en mí durante todos estos años”.

El director del equipo Van Amersfoort Racing, Brad Joyce, añadió: “Nos complace dar la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña 2026 de Fórmula 2 de la FIA. Su experiencia y logros en carreras de resistencia, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos”.

“Entrar en la Fórmula 2 será un nuevo reto, pero con su talento y conocimientos técnicos, confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno. Tenemos muchas ganas de trabajar con él y creemos que su llegada aportará un gran valor al equipo para afrontar la temporada juntos», agregó Joyce.