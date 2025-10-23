El argentino fue superado ampliamente por su rival y se quedó afuera de uno de los últimos torneos del año. Etcheverry es el último representante argentino. Los detalles.

Francisco Cerúndolo perdió en octavos y quedó eliminado del ATP 500 de Viena

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 500 de Viena. El argentino cayó en octavos de final frente a Alexander Bublik por 6-4; 6-2. En apenas una hora y cinco minutos, el kazajo despachó al argentino y clasificó a la siguiente instancia donde se enfrentará al ganador de Sinner vs Cobolli.

Un quiebre al inicio del partido fue la clave del primer set. El bonaerense tuvo tres breaks points a lo largo del parcial, pero no pudo concretar ninguno. Ya en el segundo set, sufrió un nuevo quiebre en el tercer juego y la situación fue irremontable.

Tras coronarse campeón en el torneo exhibición de Hong Kong, el argentino no pudo mantener su buen nivel y se despide rápido en uno de los últimos torneos de la temporada.

Mas tarde saldrá a la cancha Tomás Etcheverry, el último representante argentino en el torneo austríaco. El platense tendrá una difícil parada contra Lorenzo Musetti, 4° preclasificado del certamen. El comienzo del encuentro está programado para las 15:30 (hora Argentina).

Vale destacar que Cerúndolo y Etcheverry serán parte del equipo argentino en las Finales de la Copa Davis, donde Argentina enfrentará a Alemania por los cuartos de final.

Suspendieron a Facundo Bagnis por doping en el US Open 2025

Este jueves se conoció que Facundo Bagnis fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Al tenista argentino de 35 años se le realizó un control en el US Open 2025 en la fase clasificatoria del torneo.

La muestra fue tomada el 18 de agosto del año pasado tras la derrota del argentino frente al australiano James Duckworth. El análisis se dividió en muestras A y B, y determinó que la muestra A tenía hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarante prohibido, según el Programa Antidoping del Tenis.

La ITIA confirmó que Bagnis «optó por suspenderse voluntariamente desde el 18 de octubre de 2025«. Durante este lapso, no podrá disputar ningún torneo ATP, ITF o de cualquier asociación nacional.

Luego del anuncio del organismo, el tenista realizó un posteo en sus redes donde lamentó la situación y explicó cuáles serán los pasos a seguir: «Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder«.

Además, señaló cuál podría ser la razón del doping: «Sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad», cerró. También agradeció el apoyo de sus seguidores y colegas, que lamentaron la situación y le mandaron fuerzas en este difícil proceso.