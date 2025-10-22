El enigmático posteo de Nicolás Varrone y su posibilidad de llegar a la Fórmula 1 con Cadillac

El piloto realizó un posteo que ilusionó a sus seguidores y abrió la posibilidad de tener a dos argentinos en la máxima categoría del automovilismo. Los detalles.

Los seguidores argentinos de la Fórmula 1 viven días agitados. En medio de la posible confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine en 2026, apareció un nuevo protagonista que se llevó todas las miradas y encendió nuevas ilusiones.

Se trata de Nicolás Varrone, piloto argentino de 24 años con una gran trayectoria en diversas categorías del automovilismo mundial, que este martes revolucionó las redes sociales y encendió los rumores de su posible llegada a la Fórmula 1. Resulta que el joven oriundo de Ingeniero Maschwitz reposteo una publicación de 2024 con un texto que decía: «Dios no solo escucha, también es argentino».

La publicación que recordó fue cuando se confirmó la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 en 2026. En ese entonces, escribió con esperanzas «Dios tu me escuchas?».

Luego de realizar este enigmático posteo, Varrone no brindó más detalles. Pero sus palabras dieron rienda suelta a las especulaciones. El argentino podría tener un rol clave en el proyecto de Cadillac, como piloto de desarrollo o con un asiento asegurado en Fórmula 2. La nueva escudería estadounidense ya tiene sus dos pilotos para 2026: Valtteri Bottas y Sergio «Checo» Pérez. A su vez, Colton Herta ya fue confirmado como el piloto reserva.

El recorrido de Varrone con Cadillac y su relación con Franco Colapinto

Nicolás Varrone ya tiene un vínculo con Cadillac. En los últimos años, el argentino ha representado a la escudería en diferentes competencias con grandes resultados. En 2023, se coronó campeón del Campeonato Mundial de Resistencia. En ese mismo año, también se quedó con las 24 horas de Le Mans en la clase GTE Am, que obtuvo con otros dos compañeros.

Además, Varrone consiguió ganar varias pruebas emblemáticas, como las 24 horas de Daytona y las Mil Millas de Sebring. En una entrevista, afirmó que estas carreras catapultaron su carrera deportiva: «Mi carrera resurgió a partir de las competencias de resistencia. Gracias a ellas, conseguí un contrato con General Motors».

A su vez, tiene una gran amistad con Franco Colapinto, con quien se conocen desde hace años por compartir equipo en karting: «De chiquitos nos hicimos muy amigos, al nivel que compartíamos mucho tiempo juntos«. También, afirmó que continúan en contacto: «Siempre que nos vemos en algún lado nos saludamos y nos ponemos al día, porque compartimos mucho tiempo. Es una persona que admiro mucho»